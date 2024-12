Google hat mit der Entwicklung des Spezialchips "Willow" einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des Quantencomputings erzielt. Diese Innovation könnte einen entscheidenden Wendepunkt in der praktischen Anwendbarkeit von Quantencomputern darstellen, die bislang aufgrund hoher Fehlerquoten nur eingeschränkt nutzbar waren. Der neue Chip, zusammen mit einer innovativen Anwendungsmethode, ebnet den Weg für die Entwicklung praxistauglicher Quantencomputer und könnte damit Googles Position im technologischen Wettbewerb deutlich stärken.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung dieses technologischen Durchbruchs spiegelt sich auch in der Entwicklung der Alphabet-Aktie wider. Das Unternehmen hat kürzlich eine Dividende von 0,20 USD pro Aktie angekündigt, was das wachsende Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung unterstreicht. Diese Kombination aus technologischer Innovation und solider Finanzpolitik könnte die Attraktivität der Alphabet-Aktie für Investoren weiter steigern.

