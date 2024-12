EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

Die SPARK Matrix der QKS Group bietet eine wettbewerbsorientierte Analyse und Rangliste führender Anbieter von Software Asset Management (SAM)-Tools.

USU hat aufgrund seiner umfassenden Technologie und seinem Fokus auf das Kundenerlebnis hohe Bewertungen in den Kategorien technologische Exzellenz und Kundenimpact erhalten. Möglingen, 10. Dezember 2024. - Die QKS Group hat USU in ihrer 2024 SPARK Matrix-Analyse des Marktes für Software Asset Management (SAM)-Tools als Technologieführer ausgezeichnet.





Die SPARK Matrix der QKS Group bewertet Anbieter anhand der Kriterien technologische Exzellenz und Kundenimpact. Sie bietet eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbspositionierung. Durch die Bereitstellung einer wettbewerbsorientierten Analyse und Rangliste führender Anbieter liefert die SPARK Matrix strategische Einblicke, die Nutzern helfen, die Fähigkeiten von Anbietern zu bewerten, sich im Wettbewerb zu differenzieren und Marktpositionen zu verstehen.



USU wurde aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten, robuste Sicherheitsfeatures, nahtlose Integration mit bestehenden Systemen und umfassende Management-Tools bereitzustellen, als führender Anbieter in der 2024 SPARK Matrix: Software Asset Management (SAM)-Tools ausgezeichnet. Diese Tools gewährleisten eine sichere und effiziente Identitätsprüfung und Zugriffssteuerung für Ressourcen.



Die QKS Group definiert Software Asset Management (SAM)-Tools als "eine umfassende Reihe von Werkzeugen, die das Management und die Optimierung der Software-Assets einer Organisation während ihres gesamten Lebenszyklus ermöglichen. Die Tools gewährleisten die Einhaltung von Lizenzvereinbarungen, reduzieren Kosten durch die Identifizierung und Neuverteilung nicht ausgelasteter Lizenzen, optimieren Softwareausgaben und mindern Risiken im Zusammenhang mit Software. SAM-Tools bieten detaillierte Analysen der Software-Assets und unterstützen die organisatorische Effizienz sowie strategische Entscheidungsfindung."



Venkatesh Kopparthi, Analyst bei der QKS Group, erklärt: "Die Software Asset Management (SAM)-Plattform von USU bietet eine leistungsstarke und einheitliche Lösung, die Organisationen die Werkzeuge zur Optimierung von Softwareinvestitionen und zur Einhaltung von Lizenzvorgaben bereitstellt. Die robuste Suite umfasst Funktionen wie umfassende Asset-Erkennung, Lizenzkonformitätsmanagement und automatisierte Optimierung, die Auditrisiken reduzieren und eine starke IT-Governance unterstützen. Darüber hinaus ermöglichen die fortschrittlichen Analyse- und Berichtsfunktionen von USU strategische Einblicke und proaktives Management von Software-Assets, um den Anforderungen an Compliance und Kostenmanagement gerecht zu werden."



Peter Stanjeck, Senior Vice President von USU, ergänzt: "Software ist mehr als nur Installationen - sie ist die Grundlage jedes Unternehmens. Mit einem effizienten Software Asset Management-Tool können Unternehmen ihre Lizenzen optimal nutzen, Lizenzkosten senken, Sicherheitsrisiken minimieren und bessere strategische Entscheidungen treffen. Mit unseren fortschrittlichen Lösungen bieten wir Unternehmen die Werkzeuge und Dienstleistungen, die sie benötigen, um ihre Technologieinvestitionen effektiv zu optimieren. Diese positive Anerkennung bestätigt unseren Erfolg und den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten."



Der Markt für Software Asset Management (SAM)-Tools entwickelt sich rasch weiter, da Unternehmen mit zunehmender Komplexität bei Software-Lizenzierungs- und Abonnementmodellen konfrontiert sind. Dies treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen SAM-Tools voran. Diese Lösungen sind entscheidend für die Sicherstellung von Compliance, die Optimierung von Kosten und das Management hybrider Cloud-Umgebungen, da Unternehmen ihre digitalen Infrastrukturen ausbauen. Moderne SAM-Plattformen integrieren KI-gesteuerte Analysen, Automatisierung und prädiktive Einblicke, um die betriebliche Effizienz zu steigern und Auditrisiken zu minimieren. Angesichts des Wandels hin zu digitaler Transformation und cloudbasierten Infrastrukturen setzen Unternehmen zunehmend auf SAM-Lösungen, um teure Compliance-Strafen zu vermeiden und IT-Operationen über Regionen hinweg zu optimieren.

USU GmbH



Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern.



USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises- und Cloud-Management bis hin zu SaaS- und Hardware-Lösungen. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices.



Kontakt:

USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909

E-Mail: thomas.gerick@usu.com





Über die QKS-Gruppe



Die QKS Group ist ein globales Beratungs- und Consultingunternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele durch strategische Geschäfts- und Wachstumsberatung zu unterstützen. Die Vision der QKS Group ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind darauf ausgerichtet, umfassende Informationen und strategische Einsichten zu liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu überleben und zu wachsen.



Kontakt:

Shraddha Roy

PR & Media Relations

QKS Group

Regus Business Center

35 Village Road, Suite 100,

Middleton Massachusetts 01949

United States

E-mail: shraddha.r@qksgroup.com



