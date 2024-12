MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle auf "Add" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Analyst Andreas von Arx beschäftige sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Spekulationen über eine mögliche Fusion der US-Konzerne Mondelez und Hershey. Dabei würde der größte Süßwarenkonzern entstehen, noch vor dem Konkurrenten Mars. Für Nestle bringe eine fortschreitende Branchenkonsolidierung die Chance mit sich, zumindest Teile seiner Aktivitäten im Süßwarenbereich zu verkaufen. Aus seiner Sicht sind diese weniger attraktiv./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 08:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350