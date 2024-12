Sorgt Wasserstoff aus Kernenergie für das Comeback der Branche? Immerhin sind die Stromnetze dem Energiehunger von KI & Co. nicht gewachsen. Mit einem Plus von 17 % hat die Aktie von First Hydrogen auf die Ankündigung reagiert, in den Bereich der kleinen Kernreaktoren zur Wasserstoffproduktion einsteigen zu wollen. Gleichzeitig wird das Unternehmen noch mit weniger als 20 Mio. CAD bewertet. Nel soll in Südkorea eine Pilotanlage für die Produktion von Wasserstoff aus überschüssigem Atomstrom errichten. Allerdings erscheint die Bewertung bei den Norwegern immer noch zu hoch zu sein. Aktionäre von Plug Power dürften in den kommenden Wochen unruhige Zeiten haben und Shortseller bringen sich bereits in Stellung. Dagegen wird thyssenkrupp nucera zum Kauf empfohlen. Welcher Wasserstoff-Player startet 2025 durch?

