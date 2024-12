EQS-News: EQS Group GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

München - 11. Dezember 2024 Die EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, gibt heute den Kauf von Daato Technologies bekannt, einem in Berlin ansässigen SaaS-Unternehmen, das auf ESG-Management- und Reporting-Lösungen spezialisiert ist. Mit der Akquisition erweitert die EQS Group ihr Angebot im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung um eine All-in-One-Lösung, die Unternehmen bei der Einhaltung von ESG-Vorschriften unterstützt. Dazu zählen die EU-Richtlinie zu Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) und die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die EU-Taxonomie, CO2-Footprinting sowie Lieferkettengesetze wie LkSG, CSDDD, CBAM und die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Daato wurde 2021 von Thilo Hitz und Satya Kamal Raparthi gegründet. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Kunden, die von KMUs bis hin zu DAX-Unternehmen reichen, ihre Nachhaltigkeitsprozesse zu rationalisieren und ihre ESG-Verpflichtungen zu managen. Mit der Übernahme von Daato ist EQS Group nun in der Lage, Kunden End-to-End-Support für verschiedene Anwendungsfälle zu bieten, insbesondere für die CSRD-Berichterstattung (von doppelter Materialitätsanalyse über die Erfassung und das Management von ESG-Daten bis hin zu Tagging und Filing) sowie für die EU-Taxonomie, CO2-Footprinting, LkSG, CSDDD, CBAM und EUDR. Als strategischer Partner für Unternehmen, die sich mit der zunehmenden Komplexität gesetzlicher Vorschriften auseinandersetzen müssen, ermöglicht die EQS Group ihren Kunden, Compliance-Prozesse zuverlässig zu verwalten und durch Transparenz Vertrauen zu schaffen. Da Compliance erhebliche Ressourcen und Expertise erfordert, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, die notwendigen Kapazitäten für diese Aufgabe bereitzustellen. Die Lösungen der EQS Group schließen diese Lücke, indem sie diese Prozesse automatisieren und optimieren. So können Unternehmen ihre Verpflichtungen effizient erfüllen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: "Mit der Aufnahme von Daato in die EQS Group stärken wir unser Angebot für ESG-Management in einer Zeit, in der Transparenz und Rechenschaftspflicht, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit, für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Die Expertise von Daato passt zu unserem Ziel, unsere Kunden beim Management ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen, um Vertrauen bei ihren Stakeholdern aufzubauen und echtes Engagement für nachhaltige Praktiken zu demonstrieren." "Wir freuen uns, unsere Kräfte mit der EQS Group zu bündeln - unser gemeinsames Engagement für Transparenz und Exzellenz macht diese Partnerschaft zu einer großartigen Ergänzung", sagte Satya Kamal Raparthi, CEO von Daato. "Das Vertrauen und die hervorragende Leistung, die die Marke EQS im Bereich Compliance bietet, sind unbestreitbar und wir sehen enorme operative Vorteile durch diesen Zusammenschluss für unseren gemeinsamen Kundenstamm und unsere Unternehmen. Alle Compliance-Prozesse auf einer Plattform, das ist ein enormer Mehrwert für unsere Kunden und bringt erhebliche operative Entlastung und Kostenreduzierung. Gemeinsam bleiben wir unserer Mission treu und werden die Nachhaltigkeitstransformation von Unternehmen weiter vorantreiben." Pressekontakt

Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über Daato Daato wurde von Satya Kamal Raparthi, ehemals einer der Mitbegründer von Mercanis, Head of Strategy bei Scoutbee und Absolvent der ESCP Business School, und Thilo Hitz, ehemals Senior Policy Advisor im deutschen Umweltministerium und Absolvent der Hertie School of Governance, gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und betreut Kunden auf der ganzen Welt. Daato bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, die den Prozess der Berichterstattung und Messung der ESG-Leistung stark vereinfacht, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und Effizienzsteigerung führt. Daato wurde entwickelt, um die Einhaltung der wichtigsten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu gewährleisten, und unterstützt Rahmenwerke wie die CSRD, die EU-Taxonomie, den Supply Chain Due Diligence Act und den CO2-Fußabdruck. Mit dem Schwerpunkt auf umfassenden Anleitungen, intuitivem Design und automatisierten Prozessen, die für die Auditbereitschaft optimiert sind, ermöglicht Daato Unternehmen die nahtlose Erstellung vollständiger, exportierbarer ESG-Berichte. Daato ist durch seine anpassungsfähige Struktur für Organisationen aller Größen und Branchen geeignet, von Stadtwerken bis hin zu großen DAX-Konzernen. Das umfangreiche Partnernetzwerk - bestehend aus Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Branchenverbänden und Netzwerken - bietet zusätzliche Unterstützung, damit die Kunden ihre Verpflichtungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung effektiv erfüllen können. https://de.daato.net/ Über die EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 10.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 550 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de



