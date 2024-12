EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

Möglingen, 11. Dezember 2024 - Das amerikanische Analystenhaus Forrester Research hat USU als einen der führenden Anbieter von Knowledge Management (KM)-Lösungen ausgezeichnet. Im aktuellen Report "The Forrester Wave: Knowledge Management Solutions, Q4 2024" wurde USU als "Strong Performer" eingestuft. Damit zählt USU zu den weltweit 11 bedeutendsten Anbietern von Wissensmanagementlösungen und ist der einzige europäische Hersteller. Der Report steht kostenfrei auf der USU-Website zur Verfügung.

Im Report hebt Forrester die besonderen Stärken von USU hervor, darunter umfassende Workflows für den gesamten Wissenslebenszyklus, die Fähigkeit zur Unterstützung mehrsprachiger, global agierender Unternehmen und ein schneller Return on Investment (ROI). Kunden loben insbesondere die Konfigurierbarkeit, Skalierbarkeit sowie die einfache Implementierung der Lösungen. Als Fazit heißt es: "USU ist eine gute Wahl für global agierende mittelständische bis große Unternehmen, die eine Lösung benötigen, die mehrere Sprachen unterstützt und die Vielfalt der Anforderungen über Landesgrenzen hinweg erfüllt."

Im Report "The Forrester Wave: Knowledge Management Solutions, Q4 2024" wurden die wichtigsten 11 Anbieter analysiert und anhand umfassender Kriterien bewertet. Die unabhängige Evaluierung durch die Analysten stützt sich dabei zum Teil auf das Feedback von Kunden. Sie hilft Unternehmen, jene Anbieter in die engere Auswahl zu nehmen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen.



"Ich freue mich über die Auszeichnung von Forrester in einem zentralen und wachsenden Marktsegment. Wir werden als einziger europäischer Anbieter gelistet - ein Beweis für unsere führende Marktposition und maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen. Unsere KI-Integration folgt einem Qualitätsansatz, der Korrektheit, Vollständigkeit und Konsistenz gewährleistet, insbesondere für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Telekommunikation. Auch für die neue Version haben wir das Feedback unserer Kunden gezielt umgesetzt und bieten optimierte Nutzererfahrungen, moderne UI/UX und innovative Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern und die Effizienz steigern", sagt Johannes Biesing, Senior Vice President & Managing Director Product Portfolio & Sales of USU GmbH.



Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern.



USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises- und Cloud-Management bis hin zu SaaS- und Hardware-Lösungen. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices.



