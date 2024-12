Die Drägerwerk AG & Co. KGaA teilt mit, dass Stefan Lauer aus gesundheitlichen Gründen zum Jahresende seinen Vorsitz in mehreren Aufsichtsgremien niederlegt. Lauer bleibt weiterhin Vorsitzender des Aufsichtsrats der Drägerwerk Verwaltungs AG. Maria Dietz wird ab dem 1. Januar 2025 den Vorsitz im Aufsichtsrat der Drägerwerk AG & Co. ...

