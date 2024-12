Wallisellen - Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse, wird per 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherung-AG in Deutschland. Auf ihn folgt Laura Gersch als CEO der Allianz Suisse. Sie war bisher zuständig für das Ressort Finanzen als Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG in Deutschland. Ruedi Kubat (55) folgt bei der Allianz Lebensversicherungs-AG in Deutschland auf Katja de la Viña, welche auf eigenen Wunsch innerhalb ...

