CLIQ Digital passt die Prognose für die Geschäftsergebnisse 2024 an



11.12.2024

CLIQ Digital passt die Prognose für die Geschäftsergebnisse 2024 an DÜSSELDORF, 11. Dezember 2024 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG (die "Gesellschaft" oder "CLIQ Digital") (ISIN: DE000A35JS40) hat heute auf Grundlage einer ersten Indikation für die Geschäftsergebnisse des CLIQ-Konzerns für das Gesamtjahr beschlossen, die Prognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 anzupassen. CLIQ Digital geht nun davon aus, im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. 240 Mio. € zu erzielen (bisher: zwischen 260 Mio. und 280 Mio. €). Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 liegt weiterhin in der zuvor kommunizierten Spanne von 10 Mio. bis 20 Mio. €. Die Kundenakquisitionskosten für das Geschäftsjahr 2024 werden nun auf ca. 75 Mio. € prognostiziert (bisher: zwischen 80 Mio. und 100 Mio. €). Die Entscheidung des Vorstands wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass sich das Unternehmen stärker auf die Rentabilität und weniger auf das Umsatzwachstum konzentriert. Infolgedessen waren die Unternehmen des CLIQ-Konzerns nicht in der Lage, die ursprünglich geplanten Mengen an Werbemitteln einzukaufen. CLIQ Digital wird seine vorläufigen und ungeprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 30. Januar 2025 veröffentlichen.



