NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das derzeitige Umfeld biete etlichen Sektoren und Aktien aus dem weltweiten Infrastrukturbereich Unterstützung, heißt es in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Vinci zählt zu den bevorzugten Titeln in Europa. Die attraktive Bewertung preise die positiven Geschäftsaussichten nicht ein, schrieb Analyst Ruairi Cullinane./gl/missVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 22:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486