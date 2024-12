Die Encavis AG, ein führender Betreiber von Wind- und Solarparks, hat mit dem Erwerb eines 62-MW-Solarparks in Dietfurt und Breitenbrunn einen weiteren Meilenstein erreicht. Der von der FRONTERIS Energie GmbH errichtete Solarpark wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 in Betrieb genommen und jährlich rund 67 Gigawattstunden grünen Strom erzeugen. Ein Projekt der Superlative: Bayern setzt auf erneuerbare Energien Der Solarpark in Dietfurt und Breitenbrunn ist nicht nur das größte Projekt der Encavis AG in Bayern, sondern auch ein Symbol für den Aufschwung erneuerbarer Energien in Deutschland. ...

