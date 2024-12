EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

USU erhält Verifizierung als SAM-Tool-Anbieter für Oracle E-Business Suite



12.12.2024

Möglingen, 12. Dezember 2024. - USU wurde von Oracle als verifizierter Anbieter von Software Asset Management (SAM)-Tools für Anwendungen der Oracle E-Business Suite anerkannt. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von USU, zuverlässige und präzise Nutzungsdaten für Oracle-Produkte bereitzustellen.



Mit dieser Verifizierung stellt USU Kunden der Oracle E-Business Suite präzise Daten zur Verfügung, die ihnen ein besseres Verständnis ihrer Oracle-Umgebungen ermöglichen und sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen in verschiedenen Szenarien zu treffen.



Die Oracle E-Business Suite ist ein zentraler Bestandteil des Oracle-Portfolios und kombiniert Anwendungen für Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM), um vielfältige Geschäftsanforderungen abzudecken.



"Wir freuen uns über die Verifizierung für Oracle EBS", sagt Peter Stanjeck, Senior Vice President & Managing Director R&D bei USU. "Ein verifiziertes Tool verhindert zwar keine Oracle-Audits, aber es stellt sicher, dass die gesammelten Daten sowohl präzise als auch umfassend sind. Dies ist der erste Schritt, um unseren SAM-Kunden zu helfen, ihre Oracle-Assets effektiv zu verwalten. Kunden, die unsere Oracle-Optimierungssoftware nutzen, müssen lediglich einen Agenten auf ihren EBS-Servern installieren, die EBS-Daten exportieren und sie an Oracle übermitteln."



USU gehört zu den ersten Drittanbietern, die für Oracle E-Business Suite verifiziert wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Verifizierungen für weitere Oracle-Lösungen, darunter:



• Java SE

• Oracle Fusion Middleware

• Oracle Database und Database Options



Über das Oracle Third-Party Tool Vendor Program

Um eine Verifizierung zu erhalten, müssen SAM-Tool-Anbieter einen strengen Qualifizierungsprozess im Rahmen des Oracle Third-Party Tool Vendor Program durchlaufen. Dieses Programm ermöglicht es Anbietern, Tools zu liefern, die für die Messung von Oracle-Softwareimplementierungen zertifiziert sind.



Während Oracle's Global Licensing and Advisory Services (GLAS) hauseigene Tools bereitstellt, umfasst das Programm nun auch die Oracle E-Business Suite. Diese Erweiterung bietet Oracle-Kunden die Flexibilität, mit bevorzugten SAM-Anbietern zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die GLAS-Tools zu nutzen, um Transparenz und Wahlmöglichkeiten im Management ihrer Oracle-Assets sicherzustellen.





USU GmbH



Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU Kunden dabei, ihre IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern.



USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises- und Cloud-Management bis hin zu SaaS- und Hardware-Lösungen. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices.



Weitere Informationen: https://www.usu.com







Kontakt



USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com





