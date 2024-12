Der Dax scheint sein kleines Erholungsschläfchen beendet zu haben. Aktuell notiert der Index in der Nähe seiner bisherigen Rekorde jenseits 20.400 Punkte. Die 21.000er Marke könnte bereits eine gewisse Anziehungskraft ausüben. Die am gestrigen Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten gaben der Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Fed in der kommenden Woche (Entscheidung wird am 18. Dezember bekanntgegeben) neue Nahrung. Bereits im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...