Hamburg (pta/12.12.2024/11:31) - Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2023/24

* Umsatz sank um 7,7 % auf 258,6 Mio. EUR * Konzernjahresüberschuss sank um 9,8 % auf 11,5 Mio. EUR * EBITDA stieg um 3,2 % auf 32,3 Mio. EUR

Die Edel SE & Co. KGaA in Hamburg hat für das abgelaufene Geschäftsjahr das EBITDA gegenüber dem Vorjahr steigern können.

Der Konzernumsatz der Edel SE & Co. KGaA sank von 280,2 Mio. EUR im Vorjahr um 7,7 % auf 258,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/24 (01.10.2023 - 30.09.2024). Das EBITDA stieg um 3,2 % auf 32,3 Mio. EUR nach 31,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT sank von 22,2 Mio. EUR auf 20,9 Mio. EUR. Das Konzernjahresergebnis sank von 12,7 Mio. EUR im letzten Geschäftsjahr um 9,8 % auf nunmehr 11,5 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter sank von 12,2 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie betrug damit 0,52 EUR (Vorjahr: 0,57 EUR).

Die liquiden Mittel zum 30.09.2024 beliefen sich auf 11,9 Mio. EUR (Vorjahr: 16,5 Mio. EUR). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sank von 32,1 Mio. EUR auf 12,6 Mio. EUR. Der Rückgang des Cashflows um -19,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr wurde maßgeblich von diversen Einmaleffekten geprägt, zum Beispiel führten Steuerzahlungen, die aus den erfolgreichen vergangenen zwei Geschäftsjahren der Gesellschaft resultierten, zu einer Belastung. Das Eigenkapital zum 30.09.2024 betrug 54,2 Mio. EUR (Vorjahr: 49,9 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 26,4 % (Vorjahr: 25,9 %).

Das Geschäftsjahr der Edel SE & Co. KGaA war von unterschiedlichen Einflüssen geprägt. Wie bereits in den vergangenen Halbjahren zeigte sich die Entwicklung der optimal media GmbH durch steigenden Volumendruck im Markt herausfordernd. Dennoch gelang es optimal media, die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr stabil zu halten. Ein entscheidender Faktor dafür war das effiziente Kostenmanagement, insbesondere bei der Energiebeschaffung.

Im Bereich Music & Entertainment war das Wachstum des digitalen Umsatzes über die Vertriebsgesellschaft Kontor New Media erneut ein zentraler Treiber. Die Labels Edel Kids, Edel Motion und earMUSIC überzeugten mit einer positiven Ergebnisentwicklung.

Die Edel Verlagsgruppe konnte ebenfalls auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die positiven Entwicklungen in den Verlagsbereichen unterstreichen die Stärke und Vielfalt des Portfolios.

"Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 konnten wir zwei strategisch wertvolle Unternehmen erwerben, die WVG Medien GmbH und die JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH. Beide werden in den kommenden Jahren einen relevanten Beitrag zu unserer Ergebnisentwicklung leisten. Das Geschäftsjahr war geprägt von erfolgreichen Veröffentlichungen, einer positiven Entwicklung unseres Streaming-Umsatzes und einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Besonders hervorzuheben ist, wie effektiv wir den anhaltenden Volumendruck im Vinyl-Geschäft durch das Engagement und die Expertise unserer Mitarbeiter*innen kompensieren konnten. Trotz gestiegener Zinsen und erheblicher Investitionen in unsere IT-Infrastruktur gelang es uns, diese Herausforderungen auszugleichen. Zusammenfassend sind wir mit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2023/24 unter den herausfordernden Marktgegebenheiten zufrieden", erläutert Dr. Jonas Haentjes, geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin Edel Management SE.

Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird mit einem erfolgreichen, profitablen Geschäft gerechnet. Die Gesellschaft plant einen Umsatz von 260 bis 290 Mio. EUR und einen Konzernjahresüberschuss von 9,0 bis 13,0 Mio. EUR.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von 0,30 EUR je Aktie vor.

