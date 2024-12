Die Biomedizinische Division der PHC Corporation (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio, Japan; Präsident: Nobuaki Nakamura) hat den Innovationspreis 2024 von The Analytical Scientist1 für ihren Live Cell Metabolic Analyzer, LiCellMoTM, erhalten. LiCellMo, das im September in Japan und im Oktober in den USA, Großbritannien, der EU, China und anderen ausgewählten asiatischen Regionen für Forschungszwecke auf den Markt gebracht wurde2, liefert kontinuierlich gemessene Daten zu wichtigen zellulären Stoffwechselwegen3 und gibt Forschern ein genaues Bild von zuvor nicht beobachtbaren Veränderungen im Zustand von Zellen im Laufe der Zeit, sodass sie fundiertere Forschungsentscheidungen treffen können. Dies wird zu neuen Forschungsergebnissen und wichtigen Fortschritten bei Therapien beitragen. Es soll zelluläre Stoffwechselmechanismen aufdecken und die Reproduzierbarkeit und Qualität von Zellkulturen bei der Entwicklung von Herstellungsprozessen für Zell- und Gentherapieprodukte verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211159927/de/

*For research purposes only. (Graphic: Business Wire)

Der Analytical Scientist konzentriert sich auf die Menschen, Technologien und Innovationen, die die Messwissenschaft prägen. Die Publikation vergibt ihre jährlichen Innovation Awards, um technische Fortschritte zu würdigen, die Türen in den analytischen Wissenschaften öffnen können.

Bei der Erforschung neuer Zell- und Gentherapien (CGT) ist es unerlässlich, den Zustand der Zellen zu beurteilen und eine optimale Zellkulturumgebung zu schaffen. LiCellMo ermöglicht es Forschern, Stoffwechselveränderungen in Zellkulturen in Echtzeit zu visualisieren und so ein vollständigeres Bild der Zellaktivität für Forschungszwecke in der CGT zu erhalten. Anstatt dass Forscher zur Bewertung des Zellstoffwechsels regelmäßig Proben des Kulturmediums entnehmen müssen, was die Überwachung von Veränderungen der Zellbedingungen im Laufe der Zeit erschweren kann und das Risiko einer Kontamination birgt, bietet LiCellMo minutengenaue Messungen der Glukose- und Laktatwerte im Kulturmedium. LiCellMo kann problemlos in einen vorhandenen kompatiblen CO2-Inkubator eines Labors eingebaut werden, ohne dass die übliche Kulturumgebung verändert werden muss. Es bietet Forschern eine flexible Lösung für die Herausforderungen, mit denen sie bei herkömmlichen Zellkulturmethoden konfrontiert sind.

Die PHC Corporation ist eine Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523), einer globalen Gruppe von Unternehmen im Gesundheitswesen, die zusammen als PHC Group bezeichnet werden. Die Inline-Überwachungstechnologie4, die in LiCellMo zum Einsatz kommt, baut auf der proprietären Technologie eines Blutzuckermesssensors auf, der von einem anderen Teil der PHC Corporation, der In-Vitro-Diagnostik-Abteilung (IVD), entwickelt wurde.

Chikara Takauo, Direktor der PHC Corporation und Leiter der biomedizinischen Abteilung, sagte: "Wir glauben, dass LiCellMo Forschern die Möglichkeit geben wird, beispiellose neue Erkenntnisse über den Zellstoffwechsel zu gewinnen, insbesondere in den Bereichen Krebsimmunologie und Stammzellenforschung, und den Herstellungsprozess für neue Behandlungen in diesen Bereichen voranzutreiben. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung sowohl des unmittelbaren Beitrags von LiCellMo in Forschungslabors als auch seines Potenzials, die Entwicklung zukünftiger Therapien zu unterstützen."

1 theanalyticalscientist.com/techniques-tools/the-analytical-scientist-innovation-awards-2024-10

2 www.phchd.com/global/phc/news/2024/0904

3 Eine Reihe biochemischer Reaktionen in kultivierten Zellen, die die für die Zellfunktionen und das Überleben erforderliche Energie erzeugen.

4 Eine Technologie, die eine kontinuierliche Messung zellulärer Metaboliten im Kulturmedium ermöglicht, ohne dass Proben entnommen werden müssen, indem sie ständig in das Medium eingetaucht bleibt.

Über die Biomedizinische Division der PHC Corporation

Die PHC Corporation wurde 1969 gegründet und ist eine japanische Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523), einem globalen Gesundheitsunternehmen, das Lösungen in den Bereichen Diabetes-Management, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik entwickelt, herstellt, verkauft und wartet. Die Biomedizinische Division unterstützt die Life-Science-Branche und hilft Forschern und Gesundheitsdienstleistern in rund 110 Ländern und Regionen durch Laborgeräte und -ausrüstungen sowie Dienstleistungen der Marke PHCbi, darunter CO2-Inkubatoren und Ultratiefkühlgeräte.

www.phchd.com/global/phc

Über die PHC Holdings Corporation (PHC Group)

Die PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, durch Gesundheitslösungen, die sich positiv auswirken und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft beizutragen. Zu den Tochtergesellschaften (zusammen als PHC Group bezeichnet) gehören die PHC Corporation, Epredia, Ascensia Diabetes Care, LSI Medience Corporation, Mediford und Wemex. Gemeinsam entwickeln, produzieren, verkaufen und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetes-Management, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC Group belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 353,9 Milliarden JPY, wobei die Produkte und Dienstleistungen weltweit in mehr als 125 Ländern vertrieben wurden.

www.phchd.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211159927/de/

Contacts:

Kontakt für Medienanfragen:

Julia Cottrill

PHC Holdings Corporation

E-Mail: julia.cottrill@phchd.com



Kontakt für Produkte und Service:

Marketingabteilung, Biomedizinische Division PHC Corporation

E-Mail: masayo.okada@phchd.com