FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die jüngsten Aussagen des Tabakkonzerns zum noch nicht beendeten Geschäftsjahr deuteten auf eine Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Hälfte hin, schrieb Analyst Damian McNeela in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit sei das Unternehmen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen und auch gut für das neue Jahr aufgestellt. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002875804