Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenBMG1932V3035 Cash Financial Services Group Ltd. 12.12.2024 BMG1932V2128 Cash Financial Services Group Ltd. 13.12.2024 Tausch 1:1GB00BYX3WZ24 Hemogenyx Pharmaceuticals PLC 12.12.2024 GB00BQVXM815 Hemogenyx Pharmaceuticals PLC 13.12.2024 Tausch 400:1SE0011563295 eCom Teams Sweden AB 12.12.2024 SE0023468046 eCom Teams Sweden AB 13.12.2024 Tausch 10:1