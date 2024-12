DJ Iberdrola verkauft Anteil an Ostsee-Windpark an Japans Kansai Electric

Von Christian Moess Laursen

DOW JONES--Der spanische Energiekonzern Iberdrola verkauft einen Anteil von 49 Prozent an seinem Offshore-Windprojekt Windanker für rund 150 Millionen Euro an das japanische Unternehmen Kansai Electric Power. Die Transaktion bewerte das gesamte Windanker-Projekt mit rund 1,28 Milliarden Euro, teilte Iberdrola mit, ohne Details zur Berechnung zu nennen.

Der Windpark in der deutschen Ostsee hat eine installierte Leistung von 315 Megawatt und soll im letzten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden. Gemäß den Vertragsbedingungen wird sich Kansai bis zur Fertigstellung an den Baukosten beteiligen. Iberdrola wird weiterhin das Baumanagement, den Betrieb und die Wartung sowie die Managementdienste für den Windpark übernehmen.

Die Vereinbarung stärkt die Beziehung zwischen den Unternehmen, nachdem Iberdrola im Oktober für 2,13 Milliarden britische Pfund einen Anteil von 88 Prozent am britischen Stromversorger Electricity North West von Kansai erworben hatte.

Die Vereinbarung muss noch von den deutschen Behörden abgesegnet werden.

