FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag frische Höhenluft geschnuppert. Er setzte seine zuletzt unterbrochene Rally fort und toppte den Rekord vom Montag. Die Anleger seien inzwischen zwar vorsichtiger, was sich an der hohen Zahl von Absicherungsgeschäften zeige, "aber sie verlassen die Party nicht", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Vielmehr warten sie nach der vierten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr nun auf die Fed in der kommenden Woche. Auch von der US-Notenbank Fed wird mehrheitlich ein kleiner Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten erwartet.

Zur Mittagszeit legte der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 20.490,43 Punkte zu, nachdem er zuvor noch bis auf 20.522 Punkte gestiegen war. Im laufenden Jahr steht aktuell nun ein Plus von etwas mehr als 22 Prozent zu Buche. Der MDax fiel zur Mittagszeit um 0,26 Prozent auf 26.742,59 Zähler.

Die Munich Re gab einen ersten Ausblick auf das neue Jahr, was der Aktie einen Kurssprung um 5,5 Prozent auf ein Rekordhoch bescherte. Der weltgrößte Rückversicherer plant einen Nettogewinn von 6 Milliarden Euro nach anvisierten mehr als 5 Milliarden im laufenden Jahr. Die Kapitalanlagerendite dürfte sich 2025 auf über drei Prozent verbessern und alle Geschäftssegmente sich weiter gut entwickeln, hieß es zudem.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenkommentare. Teamviewer büßten als Schlusslicht im MDax 6,2 Prozent ein. Die Privatbank Berenberg strich ihr Kaufurteil und verweist auf die geplante Übernahme des Software-Unternehmens 1E. Diese sei zwar strategisch sinnvoll, doch sei nicht auszuschließen, dass dafür zu viel Geld in die Hand genommen werde, schrieb Analyst Gustav Froberg. Er verlangt mehr Klarheit, auch im Hinblick auf Synergien.

Dass die spanische Großbank Santander ihr Anlageurteil für Scout24 auf "Neutral" senkte, bewegte indes die Aktie des Online-Marktplatzbetreibers kaum. Sie gab um 0,2 Prozent nach. Die durchaus ordentlichen Wachstumsaussichten seien inzwischen angemessen eingepreist, hieß es. Dabei verwiesen die Analysten auf die positive Kursentwicklung der Aktie von knapp 23 Prozent seit ihrer Kaufempfehlung im Juni.

Für Cewe ging es im Nebenwerte-Index SDax um 2,8 Prozent nach oben. Die Privatbank Oddo BHF hat die Aktie des Fotodienstleisters mit "Outperform" und einem Kursziel von 145 Euro in die Bewertung aufgenommen und lobt dessen hochwertige Fotoprodukte./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



DE0005403901, DE0008430026, DE0008469008, DE0008467416, DE000A12DM80, DE000A2YN900