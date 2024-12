Die Gilead Sciences-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang um 2,3 Prozent auf 90,26 USD an der NASDAQ. Trotz eines Starts bei 91,66 USD fiel der Kurs im Tagesverlauf auf ein Tief von 89,17 USD. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu positiven Unternehmensnachrichten, da der Pharmakonzern einen wichtigen regulatorischen Meilenstein in Europa erreicht hat. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur sprach eine Empfehlung für die Zulassung von Seladelpar aus, einem Medikament zur Behandlung der primären biliären Cholangitis (PBC).

Vielversprechende Studienergebnisse

Die Zulassungsempfehlung basiert auf überzeugenden Ergebnissen der Phase-3-Studie RESPONSE. Bei dieser erreichten 62 Prozent der mit Seladelpar behandelten Patienten den primären Endpunkt, verglichen mit nur 20 Prozent in der Placebo-Gruppe. Bemerkenswert ist auch, dass 25 Prozent der Teilnehmer eine Normalisierung der ALP-Werte nach zwölf Monaten zeigten. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission wird für das erste Quartal 2025 erwartet, nachdem das Medikament bereits im August 2024 eine beschleunigte Zulassung in den USA erhielt.

Anzeige

Gilead Sciences-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Gilead Sciences-Analyse vom 13. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Gilead Sciences-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Gilead Sciences-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Gilead Sciences: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...