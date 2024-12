The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.12.2024.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2024ISIN NameCA0967751011 BOBA MINT HLDGS LTDCA40054T2065 G2 ENERGY CORP.CH0514065058 21SHARES SHORT BTC ETP OECH1145930991 21SHARES COSMOS ETP OECH1210548884 21SHARES SHORT ETH ETP OEDE000A2NBFX6 OBOTRITIA CAP.ANL 18/25IT0005437113 TWEPPY S.P.A O.N.SE0015382155 NIDHOGG RESOUR.HLDGS.NAM.XS2684011211 GRANITSH FIN. ETP71XS2684011641 GRANITSH FIN. ETP71XS2684011997 GRANITSH FIN. ETP71XS2693059839 GRANITSH FIN. ETP71XS2693061819 GRANITSH FIN. ETP71XS2693061900 GRANITSH FIN. ETP71XS2696137772 GRANITSH FIN. ETP71XS2696138077 GRANITSH FIN. ETP71XS2696138150 GRANITSH FIN. ETP71