The following instruments on XETRA do have their first trading 16.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.12.2024Aktien1 CA74767K1030 Quantum eMotion Corp.2 FR001400T0D6 Canal+ S.A.3 NL0015002AH0 Havas N.V.4 FR001400TL40 Louis Hachette Group5 NL0010661864 Value 8 N.V.6 CA9894831028 Zero Candida Technologies Inc.7 US74179A1079 Princeton Bancorp Inc.8 CA0967752001 Boba Mint Holdings Ltd.9 CA40054T3055 G2 Energy Corp.10 SE0023468624 Nidhogg Resources Holding ABAnleihen/ETF/ETP1 US04316JAK51 Arthur J. Gallagher & Co.2 USG85381AG95 Studio City Finance Ltd.3 IT0005627853 Italien, Republik4 US91282CMB45 United States of America5 US011642AC98 Alarm.com Holdings Inc.6 US018802AC24 Alliant Energy Corp.7 US03040WBE49 American Water Capital Corp.8 US04316JAP49 Arthur J. Gallagher & Co.9 US04316JAL35 Arthur J. Gallagher & Co.10 US090043AD21 Bill Holdings Inc.11 US09061GAK76 Biomarin Pharmaceutical Inc.12 US852234AJ27 Block Inc.13 US15189TBD81 CenterPoint Energy Inc.14 US125896BX77 CMS Energy Corp.15 US20717MAB90 Confluent Inc.16 US15677JAD00 Dayforce Inc.17 US194014AB28 Enovis Corp.18 US29415FAD69 Envista Holdings Corp.19 US30034WAC01 Evergy Inc.20 US30063PAE51 Exact Sciences Corp.21 US405024AC41 Haemonetics Corp.22 US462222AF72 Ionis Pharmaceuticals Inc.23 US465741AP18 Itron Inc.24 US531229AQ58 Liberty Media Corp.25 US531229AP75 Liberty Media Corp.26 US57164YAF43 Marriott Vacations Worldwide Corp.27 US596278AB74 Middleby Corp., The28 US65339KCX63 Nextera Energy Capital Holdings Inc.29 US697435AF27 Palo Alto Networks Inc.30 US70509VAA89 Pebblebrook Hotel Trust31 US705573AB99 Pegasystems Inc.32 US69331CAK45 PG & E Corp.33 US737446AT14 Post Holdings Inc.34 US69352PAS20 PPL Capital Funding Inc.35 US767292AA33 Riot Platforms Inc.36 US83304AAF30 Snap Inc.37 US83304AAJ51 Snap Inc.38 US86333MAA62 Stride Inc.39 US842587DY03 The Southern Co.40 US902252AB17 Tyler Technologies Inc.41 US902681AA35 UGI Corp.42 US91332UAB70 Unity Software Inc.43 US92277GAZ00 Ventas Realty L.P.44 US928298AR93 Vishay Intertechnology Inc.45 US94419LAR24 Wayfair Inc.46 US92939UAQ94 WEC Energy Group Inc.47 US92940WAD11 Wix.com Ltd.48 US98139AAD72 Workiva Inc.49 US98954MAH43 Zillow Group Inc.50 LU2928641757 Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF51 IE000E4BATC9 Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF52 CH1390861313 Exchange Traded Product in EUR on FuW Swiss 50 Index NTR