Aufgrund der heute wirksam werdenden Kapitalmassname in Vivendi SE (ISIN: FR0000127771) kann es zu einer verlaengerten Eroeffnungsauktion auf Xetra (MIC: XETR) kommen. Der aktuell im System sichtbare Referenzpreis entspricht dem Xetra (MIC: XETR) Schlusspreis von Freitag, dem 13.12.2024. Durch die Kapitalmassnahme ist ein niedrigerer Preis zu erwarten.Due to the capital measure taking effect today in Vivendi SE (ISIN: FR0000127771), there may be an extended opening auction on Xetra (MIC: XETR). The reference price currently visible in the system corresponds to the Xetra (MIC: XETR) closing price of Friday, December 13, 2024. A lower price is expected due to the capital measure.