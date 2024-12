Mannheim / Frankfurt (ots) -Loady (http://www.loady.com/) und Trusted Carrier, (https://www.trusted-carrier.com/) zwei innovative digitale Lösungen, schließen eine Partnerschaft zur Zusammenarbeit bei Industriekunden. Beiden Lösungen ist gemeinsam, dass sie Daten für die digitale Logistik zur Verfügung stellen, die erstmalig überhaupt zentral, standardisiert und vor allem aus erster Hand kommend, bei ihnen verwaltet und dann mit anderen Unternehmen über offene Schnittstellen geteilt werden können. Dabei ist die Ausrichtung der beiden Plattformen 100% komplementär:Im Fall von Trusted Carrier geht es um aktuelle Informationen zu Fahrzeugen und Fahrern, also LKW- und Equipment-Typen, Ladekapazitäten oder die Gültigkeit der Fahrerlaubnis.Bei Loady handelt es sich um Anforderungen und Anleitungen für das Be- und Entladen an verschiedenen Standorten und Ladestellen, also Öffnungs- und Ladezeiten, geltende Abfertigungsprozesse oder erforderliches technisches Equipment.Im ersten gemeinsamen Einsatz am BASF (http://www.basf.com/)-Standort Ludwigshafen decken die Partner alle Prozesse von der Transportvorbereitung über die vollautomatisierte LKW-Abfertigung bis zur Ladestelle durchgängig digital abHarmonisierung von Daten und einfache Überprüfung von LogistikanforderungenPhilipp Rennert, Vertriebsleiter bei Trusted Carrier und Elzbieta Wiankowska, COO bei Loady, sind sich einig: durch den gemeinsamen Ansatz ihrer beiden Lösung können Industriekunden die LKW-Abfertigung am Tor und den Ladestellen optimieren. Ihr Ziel ist es, den immer noch sehr manuellen und fehleranfälligen Informationsfluss in der stark fragmentierten Logistikbranche radikal zu digitalisieren. LKW-Fahrten, die falsch geplant, unvollständig ausgerüstet oder deren Fahrer nicht ausreichend qualifiziert sind, werden mit ihren beiden Lösungen immer weniger an der Tagesordnung sein - die Zuverlässigkeit und Planbarkeit in der Lieferkette steigt."Mit digital verfügbaren Daten aus Loady und Trusted Carrier arbeiten Verlader, Speditionen und Warenempfänger erstmalig nahtlos zusammen. Unser gemeinsamer Ansatz spart allen Geschäfts- und Logistikpartnern wertvolle Zeit und damit Geld. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die weitere Digitalisierung und Automatisierung der Logistik. Unsere beiden Plattformen liefern kritische Bestandteile für die End-to-End Sichtbarkeit in Lieferkettensystemen und den Erfolg aktueller Initiativen zur Digitalisierung und Optimierung.", so Elzbieta Wiankowska, Mitgründerin und COO der Loady GmbH. "Die Steuerung entlang der Prozesskette ist ohne verlässliche Informationen aus Loady oder Trusted Carrier eigentlich undenkbar", ergänzt Philipp Rennert. "Jedes Industrieunternehmen sollte allein aus Sicherheitsgründen in der Lage sein zu wissen, wer sich auf ihrem Gelände befindet und ob Fahrer, LKW und Produkt ihre Papiere in Ordnung haben und die Transportanforderungen erfüllen - und all dies ohne aufwändige und fehleranfällige manuelle Prozesse."Trusted Carrier und Loady unterstützen Automatisierung der LKW-Abfertigung bei BASFDer erste gemeinsame Kunde von Loady und Trusted Carrier, die BASF in Ludwigshafen, ist gerade dabei, die Prozesse der Lkw-Abfertigung am Standort zu automatisieren. Für den Check-in sollen Daten aus beiden Plattformen, Trusted Carrier und Loady, zusammengeführt werden. Das Ziel von Thomas Grunwald, Leiter der LKW-Abfertigung bei BASF, ist es, die Durchlaufzeiten am Tor, manuellen Aufwand und die Zahl der Ablehnungen von Fahrzeugen wegen fehlendem oder fehlerhaftem Transportequipment zu reduzieren. "Bei bis zu 2.000 LKWs am Tag versprechen wir uns eine Zeitersparnis durch automatisierte Prüfungen. Mit den Daten aus Trusted Carrier erhalten wir die Ist-Informationen zum eingesetzten Fahrer, Fahrzeug und Equipment und zur Gültigkeit der notwendigen Dokumente. Die Informationen aus Loady wiederum helfen uns, die Soll-Anforderungen auszulesen, die abhängig vom Produkt und der Ladestelle variieren."Die Prüfung selbst wird bei BASF in das Yard Management System integriert. Beide Plattformen ermöglichen die Integration ihrer Daten in vielfältige Lösungen in der Transportlogistik.Über Loady GmbHLoady ist die erste Datendrehscheibe für die gemeinsame Nutzung von Ladeanforderungen in der Industrielogistik. Das Mannheimer Startup wurde 2023 aus der Chemiebranche heraus gegründet, um eine langjährige Bruchstelle in der digitalen Zusammenarbeit zu beheben und reibungslose erste und letzte Meilen bei Industrietransporten sicherzustellen. Mit seinem standardisierten Datenmodell, API-Schnittstellen und benutzerspezifischen Ansichten in verschiedenen europäischen Sprachen, ermöglicht Loady eine effektive digitale Kommunikation von aktuellen Be- und Entladeanforderungen. Verlader, Warenempfänger, Außenläger, Tankfarmen, Frachtterminals und Industrieparkbetreiber die ihre Daten auf Loady verwalten und diese mit ihrem Ökosystem teilen, beschleunigen so den gesamten Logistikprozess, reduzieren Aufwände, Kosten und CO2-Emissionen. In Loady verfügbar für das Transportwesen sind Stand heute schon die Daten von über 1500 Produkten und 45 Standorten in Europa. Weitere Informationen unter www.loady.com.Über Trusted CarrierDie Trusted Carrier GmbH & Co. KG wurde 2021 auf Initiative des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. gegründet. Trusted Carrier ist die vertrauenswürdige, digitale und offene Plattform zwischen der verladenden Industrie, Transportpartnern und Fahrern. Teilnehmende Partner nutzen das Portal zum Austausch von Unternehmens-, Komponenten- und Fahrerstammdaten, die zu 100 % von Trusted Carrier geprüft und validiert werden. Die Fahrer sind mit einer DSGVO-konformen und biometrisch gesicherten App auf dem Smartphone oder Onboard-Unit ausgestattet, welche höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. Damit entsteht ein direkter Kommunikationskanal in die Fahrerkabine für alle Prozessbeteiligten. Zusätzliche Funktionalitäten sind der Austausch elektronischer Dokumente, Fahrer-Community Angebote und die Einbindung weiterer Partnerangebote der Logistikbranche. Trusted Carrier startete in der chemischen Industrie in Deutschland und erweitert ihre Lösung nun mit Partnerschaften in angrenzenden Branchen wie der Petrochemie und der Pharmaindustrie sowie der Bereitstellung von Services im europäischen Ausland. Mehr Informationen unter www.trusted-carrier.com.Pressekontakt:Stefanie KrausTel. 0151 23712351stefanie.kraus@loady.comOriginal-Content von: Loady, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170432/5931051