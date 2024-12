DJ Novo Nordisk baut Werk in Dänemark - Catalent-Deal in trockenen Tüchern

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk investiert 8,5 Milliarden dänische Kronen (ca. 1,14 Milliarden Euro) in eine neue Produktionsstätte für Medikamente gegen seltene Krankheiten in Dänemark. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen im Jahr 2027 abgeschlossen sein, wie der Konzern mitteilte. An dem Standort sollen 400 feste Arbeitsplätze geschaffen werden.

Bereits am Samstag hatte der Konzern bekannt gegeben, dass der Kauf von drei Standorten des US-amerikanischen Pharma-Auftragsverpackers Catalent alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Muttergesellschaft Novo Holding Catalent in einem 16,5 Milliarden Dollar schweren Deal übernimmt und anschließend drei Produktionsstätten von Catalent für 11 Milliarden Dollar an Novo Nordisk verkauft.

Die hauptsächlich fremdfinanzierte Übernahme werde das Wachstum des Betriebsgewinns im Jahr 2025 voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich belasten, teilte Novo Nordisk weiter mit. Das Unternehmen rechnet nicht damit, 2025 ein Aktienrückkaufprogramm zu starten.

