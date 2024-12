Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



16.12.2024 / 17:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu STEICO SE



Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.12.2024

Kursziel: 30,00 EUR (zuvor: 42,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Sonderabschreibungen führen überraschend zur Reduzierung der zuvor zweimal erhöhten Ergebnis-Guidance



STEICO hat vergangene Woche eine Wertberichtigung auf Teile des Anlagevermögens gemeldet und die Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr entsprechend reduziert.



Sonderabschreibung von rund 15 Mio. EUR: Im Rahmen der Vorbereitung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 hat das Management einen Werthaltigkeitstest für das Anlagevermögen durchgeführt und dabei festgestellt, dass der Buchwert einzelner Anlagen den jeweils beizulegenden Wert übersteigt. Gemäß der Meldung betrifft dies insbesondere Produktionsanlagen in Polen, die für das Kerngeschäft nicht mehr genutzt werden können. Insgesamt hält es STEICO daher für erforderlich, eine nicht-cashwirksame Sonderabschreibung von 15,2 Mio. EUR vorzunehmen. Unseres Erachtens sind hiervon vor allem ältere Anlagenteile in Czarnków und Czarna Woda sowie zu einem geringeren Teil auch Casteljaloux in Frankreich betroffen, während am neuen Werk im polnischen Gromadka keine Abschreibungen vonnöten sein sollten.



Ergebnis-Guidance angepasst, Prognosen überarbeitet: Angesichts der außerplanmäßigen Wertberichtigungen erwartet STEICO für das FY 2024 nun ein EBIT zwischen 38 und 40 Mio. EUR (zuvor: 53-55 Mio. EUR). Für die Nettoverschuldung bleibt die Maßnahme hingegen folgenlos. Auch sieht sich das Unternehmen bezüglich der Umsatzentwicklung weiterhin auf Kurs und bestätigte das Ziel, ein Umsatzplus von rund 3% auf 375 Mio. EUR zu realisieren, sodass wir die Sonderabschreibung nicht unmittelbar auf eine kurzfristige Verschlechterung des Marktumfelds zurückführen, sondern auch auf technologische Fortschritte im Produktionsprozess. Der negative Sondereffekt revidiert größtenteils die positiven Sondererträge aus Währungssicherungsgeschäften (9M: 25,6 Mio. EUR), die STEICO im bisherigen Jahresverlauf zur zweimaligen Anhebung der Ergebnis-Guidance bewogen haben. Bereinigt um sämtliche Sondereffekte dürfte das Unternehmen somit eine EBIT-Marge von rund 8% aufweisen, was etwas unterhalb der eingangs des Jahres aufgestellten Guidance (EBIT-Marge von 9-11% bezogen auf die Gesamtleistung) liegt. Dass sich die Marktsituation im Holzbausektor nach wie vor sehr herausfordernd darstellt, verdeutlicht die jüngste Insolvenz der Ziegler Group, die im Bereich Dämmfaserplatten mit der Marke 'Naturheld' u.E. zu den preisaggressivsten Wettbewerbern STEICOs zählt. Während Naturheld die Produktion erst vor wenigen Tagen wieder aufnahm, laufen laut Insolvenzverwalter die Gespräche mit potenziellen strategischen Investoren wie auch Finanzinvestoren an, über die noch im ersten Quartal 2025 eine Lösung erarbeitet werden soll. Wir gehen aktuell aber nicht davon aus, dass sich die Situation der Überkapazitäten im Markt kurzfristig spürbar entspannen wird und setzen unsere Prognosen für 2025 ff. nun deutlich konservativer an. Nichtsdestotrotz erwarten wir im Gegenzug keinen weiteren Rückgang der Nachfrage und rechnen für STEICO mit einem stabilen Absatz in 2025 sowie einer moderaten Steigerung der operativen Marge infolge von Effizienzsteigerungen.



Fazit: Die Sonderabschreibungen bleiben als Non-Cash-Event im Grunde ohne Folgen für unsere DCF-basierte Bewertung und belasten vor allem das Sentiment. Unabhängig davon setzen wir unsere operativen Prognosen für die kommenden Jahre deutlich konservativer an. Bei einem EV/EBIT 2025e i.H.v. 11,8x (Ø-10Y: 16,3x) erachten wir die Aktie aber nach wie vor als attraktiv bewertet und bestätigen unser positives Anlageurteil. Unser neues Kursziel lautet 30,00 EUR (zuvor: 42,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31547.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2052249 16.12.2024 CET/CEST



°