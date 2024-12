Dass der Chemiekonzern Evonik sich einer Schlankheitskur verschrieben hat, ist längst keine Neuigkeit mehr. Schon vor einer ganzen Weile kündigte das Unternehmen an, rund 2.000 Stellen abzubauen, davon etwa 500 Führungskräfte. Nun kündigten die Verantwortlichen an, die Spar- und Effizienzpläne noch deutlich weiter anschieben zu wollen.Wie bei der "FAZ" zu lesen ist, will Evonik (DE000EVNK013) ganze 3.500 seiner insgesamt 8.500 Abteilungen streichen. Dadurch könnten insgesamt 7.000 von rund 32.000 Stellen im Konzern wegfallen. Angestrebt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...