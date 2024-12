Paris - Nestlé Waters muss laut Medienberichten wegen Gesundheitsrisiken die Einstellung seiner Produktion von Perrier-Mineralwasser in Südfrankreich in Betracht ziehen. Dies soll in einem vertraulichen Bericht der regionalen Gesundheitsbehörde stehen, über den am Montag die französische Medien berichteten. Nestlé könnte demnach sein Label für natürliches Mineralwasser am Standort Vergèze verlieren, berichteten «Le Monde» und «Radio France». Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...