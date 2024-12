Der November-Bericht von Photon Energy hob eine Reduktion des regulatorischen Risikos in Tschechien hervor, nachdem das Parlament eine überarbeitete Version der Neuregulierung verabschiedet hatte, die potenziell finanzschädliche Maßnahmen für das Unternehmen entfernte. Obwohl der Vorschlag noch nicht in Kraft ist, wird der endgültige Einfluss voraussichtlich unerheblich sein. Die November-Produktion von Photon Energy lag 9 % unter dem Vorjahresniveau aufgrund von Anlagenverkäufen in Australien, jedoch übertrafen die Erzeugungszahlen die Erwartungen dank günstiger Wetterbedingungen. Der durchschnittlich realisierte Strompreis betrug 142 EUR/MWh und lag damit 15 % höher als im Vormonat und im Vorjahr. In Rumänien führten ungünstige regulatorische Änderungen zu einem Rückgang von 52 % im Jahresvergleich. Mit der erheblichen Reduktion der Risiken in Tschechien nehmen mwb researchs Analysten ihre Speculative BUY-Einstufung wieder auf und setzen ein neues Kursziel von 1,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV