Verbesserung der Netzwerkdiversität und der Verfügbarkeit von Glasfaserkapazitäten zwischen Datenzentren in der Region

Fortlaufender Ausbau der hochmodernen Glasfaserinfrastruktur von euNetworks in der sehr wichtigen FLAP-D-Region (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin) den größten Märkten für Datenzentren in Europa

Die euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für die Infrastruktur kritischer Bandbreiten, gab heute bekannt, dass es seinen nächsten Super Highway auf den Markt gebracht hat, eine neue Glasfaserroute zwischen Paris und Lille. Diese bildet die erste Phase eines umfassenderen, hochmodernen Glasfasersystems, das eine direkte Verbindung nach Amsterdam herstellen und eine weitere regionale Konnektivitätsoption im Langstreckennetz von euNetworks quer durch Belgien und nach Brüssel bieten wird.

Die größere Diversität auf dieser neuen Route von Paris nach Lille in Verbindung mit der allerneuesten Glasfasertechnologie, die dort zum Einsatz kommt, sowie die fortgesetzte Konzentration von euNetworks auf die Verringerung des Kohlendioxidausstoßes im gesamten Unternehmen haben den Kunden eine wirklich einzigartige Netzwerkroute verfügbar gemacht.

Was ist das Besondere an diesem neuen Super Highway?

Gesteigerte Netzwerk-Diversität: Der Super-Highway vermeidet Bandbreitenengpässe bei der Annäherung an Paris in den Regionen La Petite und St. Denis und gewährleistet eine große Routen-Diversität für Kunden aus diesen Regionen nach Frankfurt, Brüssel, Marseille und London.

Der Super-Highway vermeidet Bandbreitenengpässe bei der Annäherung an Paris in den Regionen La Petite und St. Denis und gewährleistet eine große Routen-Diversität für Kunden aus diesen Regionen nach Frankfurt, Brüssel, Marseille und London. Weniger, energieeffizientere In-Line-Verstärker (ILAs): Der neueste Glasfasertyp, der hier zum Einsatz kam, ermöglicht einen optimalen, größeren Abstand zwischen den ILA-Standorten, wodurch sich die Anzahl der benötigten Standorte von vier auf drei verringert. Dies führte zu einer Optimierung des Netzwerkaufbaus und zur Senkung des Stromverbrauchs, sowohl während des Baus als auch jetzt im Betrieb.

Der neueste Glasfasertyp, der hier zum Einsatz kam, ermöglicht einen optimalen, größeren Abstand zwischen den ILA-Standorten, wodurch sich die Anzahl der benötigten Standorte von vier auf drei verringert. Dies führte zu einer Optimierung des Netzwerkaufbaus und zur Senkung des Stromverbrauchs, sowohl während des Baus als auch jetzt im Betrieb. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt: Die neuen ILAs sind mit hocheffizienten Kühlsystemen ausgestattet, die den langfristigen Energiebedarf senken und die CO2-Bilanz der Strecke weiter verbessern.

Die neuen ILAs sind mit hocheffizienten Kühlsystemen ausgestattet, die den langfristigen Energiebedarf senken und die CO2-Bilanz der Strecke weiter verbessern. Umfassende Langstrecken-Konnektivität nach Belgien: euNetworks betreibt ein 1.660 km langes Glasfasernetz mit einzigartiger Streckenführung durch Belgien und nach Brüssel, das neueste Metropolnetz von euNetworks.

Diese jüngste Bereitstellung folgt auf die Ankündigung eines neuen Super Highway ab Frankfurt bis Paris durch euNetworks im Oktober. Mit der Umsetzung dieser neuen kritischen Infrastruktur setzt euNetworks sein Engagement für die Bereitstellung der nächsten Generation kritischer Bandbreiten in der Region fort, die für die Deckung des aktuellen Bandbreitenbedarfs der Kunden und der exponentiell ansteigenden Bandbreitenanforderung, die die technologische Entwicklung in Zukunft antreiben wird, von entscheidender Bedeutung sein werden. Das neue Super-Highway-System von euNetworks für Langstreckennetzwerke ist das einzige aktuell in Betrieb befindliche moderne Glasfasernetzsystem, das alle Datenzentren in Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin (FLAP-D) miteinander verbindet. Das Unternehmen bietet über seine eigenen, selbst betriebenen Glasfasernetze auch eine nahtlose Weiterverbindung zum Rest Europas.

Kevin Dean, Interim Chief Executive Officer von euNetworks, erläuterte: "Die Bereitstellung unseres fünften Super Highways und unseres dritten neuen Super Highways innerhalb weniger Wochen stellt eine fantastische Leistung unseres Teams dar. euNetworks hat damit ein eigenes, selbst betriebenes Netzwerksystem aufgebaut, das im Zentrum der kritischen Infrastruktur steht, die von einigen der weltweit größten Bandbreitennutzer in Europa benötigt wird."

Dean ergänzte: "Die Route von Paris nach Lille ist die erste Phase eines neuen Super Highways, durch den unser Super Highway-System bis nach Amsterdam erweitert wird. Mit dieser Ergänzung erhält die FLAP-D-Region eine neue zentrale Route, die, ebenso wie unsere anderen neuen Routen, auf innovative Weise konzipiert und gebaut wurde und dem Markt erhebliche neue Glasfaserkapazitäten zwischen den Datenzentren eröffnet. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die wir unseren Kunden bieten können, und auch auf das zusätzliche Potenzial für Infrastrukturinvestitionen in Europa, das wir gemeinsam ausloten."

euNetworks baut und investiert in Glasfasernetze in Städten und über Land, die europäische Datenzentren und Datendrehscheiben miteinander verbinden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Glasfasernetze in 18 Städten und darüber hinaus ein sehr ausdifferenziertes Langstreckennetz, das sich über 46.100 Streckenkilometer in 17 Ländern erstreckt. Als Spezialunternehmen in dem Sektor wächst euNetworks weiter und investiert in die Partnerschaft mit seinen Kunden sowie in neue Technologien zur Vertiefung seines einzigartigen Glasfasernetzes in Europa. Diese Investitionen treiben das Wachstum des Unternehmens an.

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 18 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern abdeckt. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 545 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die höchsten Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

