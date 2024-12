- Strategische Partnerschaften und KI-Integration positionieren UniDoc als E-Health-Lösung

VANCOUVER, British Columbia, 17. Dezember 2024 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) ("UniDoc" oder das "Unternehmen"), ein Innovator im E-Health-Sektor, ist stolz einen Jahresrückblick zu geben und eine Reihe von Errungenschaften hervorzuheben, die seinen Fortschritt bei der Transformation der Gesundheitsversorgung unterstreichen. Von Partnerschaften bis hin zu technologischen Fortschritten - UniDoc hat die Grundlagen für kontinuierliches Wachstum und Kommerzialisierung im Jahr 2025 und darüber hinaus gelegt.

Wichtige Erkenntnisse:

- Abschluss von Partnerschaften mit Branchenführern wie HP Inc. und Carefluence, um E-Health-Lösungen weltweit auszubauen.

- Umstellung auf Kommerzialisierung mit mehreren H3 Health Cube-Implementierungen in Europa.

- Einführung von NEIL Connect, einer KI-basierten Softwareplattform, die die diagnostische Präzision und Interoperabilität im Gesundheitswesen verbessert.

"2024 war ein entscheidendes Jahr für UniDoc, das durch strategische Kooperationen und erste Produktverkäufe gekennzeichnet war", sagte Antonio Baldassarre, CEO von UniDoc Health Corp. "Unsere Fortschritte spiegeln unser Engagement wider, die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern und den Wert für Aktionäre zu steigern. Diese Errungenschaften bestätigen unsere Vision, die Gesundheitsversorgung durch Innovation und Partnerschaften neu zu gestalten."

Erweiterung der globalen Reichweite durch Partnerschaften

UniDoc stärkte seine Position als globaler Innovator im Bereich E-Health durch Partnerschaften mit führenden Organisationen. Eine strategische OEM-Vereinbarung mit HP Inc. ermöglichte die Integration und den weltweiten Vertrieb von HP-Produkten innerhalb der H3 Health Cube-Plattform von UniDoc. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhielt UniDoc die erste Bestellung von HP über 10 H3 Health Cubes mit KI-Ausstattung, die für den Einsatz in italienischen Apotheken in vier Regionen bestimmt sind.

UniDoc hat seine Fähigkeiten weiter verbessert und sich mit Carefluence zusammengeschlossen, um die Interoperabilität auf Basis von Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) in seine Telehealth-Lösungen zu integrieren. Diese Integration ermöglicht einen nahtlosen Datenaustausch über elektronische Patientenakten (EHRs) und IT-Systeme im Gesundheitswesen und verbessert so die Koordination der Versorgung und die Patientensicherheit.

Weiterentwicklung von KI und prädiktiver Analyse

In diesem Jahr wurde NEIL Connect eingeführt, die Softwareplattform von UniDoc, die persönliche Arztgespräche nachbilden soll. Durch die Integration fortschrittlicher Diagnosetools und sicherer Kommunikationstechnologie soll NEIL Connect die Lücke zwischen traditioneller und virtueller Gesundheitsversorgung schließen und die diagnostische Genauigkeit und die Patientenergebnisse verbessern.

In Zusammenarbeit mit DocBox Inc., erweiterte UniDoc seine KI-Funktionen, um für den Einsatz in der Notaufnahme verfügbar zu sein, und führte prädiktive Analysen ein, um nicht dringende Notaufnahmen zu verwalten. Diese Innovationen zielen darauf ab, die Überbelegung zu verringern und die Effizienz der Patientenversorgung zu verbessern, indem sie eine Verschlechterung des Gesundheitszustands vorhersagen und ein proaktives Eingreifen ermöglichen.

Erste Produktbereitstellungen

UniDoc erzielte erste Meilensteine bei der Produkteinführung, einschließlich der Lieferung der ersten mit KI ausgestatteten H3 Health Cubes an kommerzielle Kunden. Diese Einsätze umfassten Einheiten für die Aiutamoli a Vivere Foundation in Italien, die Gemeinde Aliano und das größte ukrainische Kinderkrankenhaus Okhmatdyt. Diese Bemühungen zielen darauf ab, grundlegende Gesundheitsdienstleistungen in unterversorgte und von Konflikten betroffene Regionen zu bringen.

Anerkennung und Markterweiterung

Der H3 Health Cube von UniDoc wurde von der italienischen Regierung als bevorzugtes Gerät für E-Health-Initiativen in ländlichen Regionen ernannt. Diese Anerkennung führte zu einem ersten Auftrag der Gemeinde Aliano und machte UniDoc zu einem bevorzugten Lieferanten für kommende regionale Ausschreibungen.

Stärkung der Organisation

Zur Unterstützung seiner Kommerzialisierungsbemühungen begrüßte UniDoc Austin Thornberry als Chief Financial Officer. Herr Thornberry stärkt dank seines Hintergrunds in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Wachstumsstrategie die finanziellen Grundlagen von UniDoc, damit das Unternehmen seine Aktivitäten ausbauen kann.

Ausblick

"Wir glauben, dass UniDoc für das Jahr 2025 bereit ist und auf den Errungenschaften dieses Jahres aufbauen kann. Mittels einer robusten Pipeline von Innovationen, Partnerschaften und Implementierungen möchte UniDoc auch weiterhin innovative E-Health-Lösungen bereitstellen, die globale Herausforderungen im Gesundheitswesen bewältigen", fasst Baldassarre zusammen.

Für das Board of Directors,

~Antonio Baldassarre~

Antonio Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter http://www.unidoctor.com/ zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen richten Sie bitte an: media@unidoctor.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "wird sein", "wahrscheinlich", "außer", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind u.a. Aussagen in Bezug auf die Erwartung des Unternehmens hinsichtlich eines weiteren Wachstums und weiterer Kommerzialisierungen im Jahr 2025, den Einsatz von 10 H3 Health Cubes in Apotheken in vier Regionen Italiens gemäß dem Kaufauftrag von HP, die Vorteile der NEIL Connect-Software für die Produkte des Unternehmens, die Annahme, dass die Produkte des Unternehmens in Notaufnahmen eingesetzt werden können, und den Status des Unternehmens als bevorzugter Lieferant für Gesundheitsgeräte in bevorstehenden regionalen Ausschreibungen der italienischen Regierung.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die im Lichte seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die im jährlichen Lagebericht (Management Discussion and Analysis, MD&A) des Unternehmens vom 31. Juli 2024 unter der Überschrift "Risk Factors" beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem diese Aussagen gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem laut den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

