EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Verkauf

Mayr-Melnhof Karton AG: MM verkauft TANN Gruppe



18.12.2024 / 20:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat sich mit Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd., Teil einer diversifizierten, privaten, indonesischen Unternehmensgruppe, auf den Verkauf von 100% der Anteile an der TANN Gruppe mit Hauptsitz in Traun, Österreich, zu einem Unternehmenswert ("cash and debt-free Enterprise Value") von 360 Mio. EUR geeinigt. Die TANN Gruppe bedruckt und veredelt zugekauftes Feinpapier zu Tipping Paper (Zigarettenmundstückpapier). Da dieses Geschäft außerhalb der Kernbereiche Karton und Konsumgüterverpackung angesiedelt ist, hat MM beschlossen, dieses zu verkaufen. Die TANN Gruppe erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 220 Mio. EUR. TANN umfasst 7 Produktionsstandorte in Österreich, China, den Philippinen, der Türkei, Kanada und Deutschland mit weltweit rund 730 Beschäftigten, die von Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd. übernommen werden. "Der Verkauf bietet MM die Möglichkeit, die Position im Kerngeschäft Konsumgüterverpackung weiter zu stärken und auszubauen. Wir freuen uns, dass die TANN Gruppe mit Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd. einen neuen strategischen Eigentümer bekommt, der beabsichtigt in ihre Zukunft zu investieren. Wir danken vor allem der gesamten Belegschaft für ihre großartige Arbeit in den vergangenen Jahren bei MM.", kommentiert Peter Oswald, CEO von MM. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen steht, soll im 1. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

MM ist ein weltweit führender Anbieter von Konsumgüterverpackungen. Die Gruppe bietet Verpackungslösungen aus Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Kraftpapieren, ungestrichenen Feinpapieren, Beipackzetteln und Etiketten. MM fördert nachhaltige Entwicklung durch innovative, recycelbare Verpackungen und Papierprodukte.

Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd. hat seinen Sitz in Singapur und ist Teil einer privaten, indonesischen Unternehmensgruppe, die in einer Vielzahl von Branchen tätig ist, u.a. Banken, Tabak, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Fast Moving Consumer Goods, E-Commerce, Landwirtschaft, Hotels und Immobilien.



Rückfragen richten Sie bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations,

Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 (0) 1 501 36 - 91180, E-mail: investor.relations@mm.group,

Website: www.mm.group



18.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com