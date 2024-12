© Foto: diy13 - stock.adobe.com

Der Pharma-Riese Roche muss einen Rückschlag für seinen Parkinson-Hoffnungsträger einstecken. Roche gab am Donnerstag die Ergebnisse der Phase-IIb-Studie für Padova bekannt, in der der Wirkstoff Prasinezumab bei 586 Personen im Frühstadium von Parkinson untersucht wurde. Die Patienten erhalten mindestens 76 Wochen lang alle vier Wochen intravenöse Dosen von Prasinezumab 1500 mg oder Placebo. Prasinezumab zeigte eine potentielle Wirkung, um das Fortschreiten der motorischen Einschränkungen zu verzögern, aber die Ergebnisse waren nicht statistisch signifikant, wie es in der Studie heißt. "Parkinson ist eine komplexe und verheerende Krankheit, für die Millionen Betroffene keine …