wO Börsenlounge: Micron | Bitcoin | Nike - Jerome Powell crasht die Jahresendrallye

Der Chef der amerikanischen Notenbank stellt für 2025 weniger Zinssenkungen in Aussicht als der Markt erwartet hatte. Das kommt nicht gut an. Weltweit tauchen die Indizes ab und auch der Bitcoin bekommt sein Fett weg. Micron Technology hat gestern Abend seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 8,71 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,79 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Trotz dieser positiven Zahlen gab Micron einen enttäuschenden Ausblick für das zweite Quartal bekannt, mit einer …

