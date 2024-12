The Grounds Real Estate Developments erweitert das Portfolio. Die Berliner kaufen 79 Reihen- und Doppelhäuser, die alle vermietet sind. Die erworbenen Objekte befinden sich in Potsdam und in der Umgebung der brandenburgischen Hauptstadt. Der Kaufpreis liegt bei 20 Millionen Euro. Über den Verkäufer wird nichts mitgeteilt. Auch wird nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...