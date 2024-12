München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Deutschlands beliebteste Großfamilie ist zurück! Und auch in der neuen Staffel ist wieder einiges los. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Zu sehen gibt's das Ganze ab 8. Januar bei RTLZWEI und Silvia Wollny verrät uns jetzt schon mal, was uns da so alles erwartet.1. Liebe Silvia, Du hattest im Frühjahr/Sommer 2024 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Geht's dir jetzt wieder gut?O-Ton 1 (Silvia Wollny, 8 Sek.): "Ja, also ich hatte ja gesundheitliche Probleme. Es ist noch nicht alles hundertprozentig wieder okay, aber es wird Tag für Tag besser."2. Worauf dürfen wir uns in der neuen Staffel freuen?O-Ton 2 (Silvia Wollny, 25 Sek.): "In der nächsten Staffel könnt ihr euch auf einiges freuen, wie zum Beispiel Loredana und Servet und Aurelios Beschneidungsfest. Ist eins der größten Feste überhaupt für Loredana bis jetzt. Und was soll ich dazu sagen? Ihr müsst euch das ganz einfach anschauen, weil ein paar Tage vorher war der noch der Riesenknall gewesen, dass wir bald hätten das Fest absagen müssen."3. Deine Tochter Sarah-Jane war Teilnehmerin bei "Temptation Island VIP". Du warst auch selbst vor Ort und hast sie im Format besucht und nach ihrem Auszug in Empfang genommen. Was hat das mit deinem Mama-Herz gemacht?O-Ton 3 (Silvia Wollny, 31 Sek.): "Ja, ich bin ja mit Loredana nach Korfu geflogen, um Sarah- Jane da zu besuchen bei Temptation Island VIP. Und ich muss sagen, es war mal eine Erfahrung wert, das da alles so mitzubekommen, auch die ganze Kulisse, die ganzen Menschen da. Und es war ja vor dem letzten Lagerfeuer, wie die das so schimpfen. Wir wollten ganz einfach die Sarah-Jane dabei unterstützen und Mut geben, damit sie nicht alleine dort steht. Und ich muss sagen, es war eine schöne Erfahrung."4. Was ist das "Jugendwort des Jahres 2024 bei Familie Wollny"?O-Ton 4 (Silvia Wollny, 9 Sek.): "Also das Jugendwort war jetzt hier 2024 bei uns in der Wollny-Familie immer das Wort Alter. Und auch wenn ich draußen rumgelaufen bin und die Kiddies haben geschrien so untereinander Ey Alter, mach das mal, mach das mal. Da habe ich mir nur immer gedacht gehabt, ey, genau wie zu Hause. Wir haben aber die Kinder hier immer darauf aufmerksam gemacht, dass wir das Wort gar nicht hier haben wollen. Man kann auch normal miteinander sprechen, so wie wir alle es tun."Abmoderationsvorschlag: Und in der Regel ist Silvias Wunsch auch allen Befehl - doch schon bald wird es ihr in Deutschland zu chaotisch und sie steigt lieber in den Flieger in die Türkei. Doch auch dort hat sie allerlei zu managen, denn ihre Töchter sind aus ihrer Sicht in Sachen Erziehung nicht konsequent und streng genug. Das alles gibt's ab sofort (8. Januar) immer mittwochs, 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5935323