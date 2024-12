EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Performance One AG: E-Health-Aktivitäten werden erneut durch Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert; erfolgreicher Start der App harmony; ZPP-Zertifizierung auf gutem Weg Mannheim, 20.12.2024 - Die E-Health Evolutions GmbH, eine Tochtergesellschaft der Performance One AG, hat vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine weitere Förderzusage über 0,2 Mio. Euro erhalten. Bereits 2023 waren dem Unternehmen, in dem die Aktivitäten aus der KI-gestützten psychologischen Online-Selbsthilfeplattform couch:now und der noch umfassender angelegten, holistischen Mental-Wellbeing-App harmony gebündelt sind, Fördermittel gewährt worden. Die neuerlichen Fördergelder fließen in die Weiterentwicklung der Mental-Wellbeing-App harmony, die im September 2024 gelauncht wurde. "Auf harmony und couch:now leisten 40 Top-Psychotherapeuten und -Psychologen Deutschlands digital Hilfestellung. Die Wirksamkeit der Selbsthilfeangebote wurde bereits durch wissenschaftliche Studien belegt und dass wir jetzt erneut eine Förderzusage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten haben, unterstreicht unsere einzigartige Stellung innerhalb des wachsenden Markts von Wellbeing-Apps"; so Dr. Dipl.-Psych. Stefan Junker, Co-Gründer und fachlicher Leiter der E-Health Evolutions GmbH. Mit dem Start der Mental-Wellbeing-App harmony ist man sehr zufrieden, obwohl bislang noch gar keine Media-Maßnahmen gestartet wurden. Insbesondere das Feedback von Unternehmen aus der B2B-Vermarktung lässt großes Potenzial erkennen. Bislang hat eine deutlich vierstellige Zahl von Usern die App installiert. Die Bewertungen in den App-Stores von Google und Apple sind durchweg sehr positiv, ebenso wie die qualitativen Feedbacks. Die Angebote von harmony und couch:now treten diese Woche auch in die finale Einreichungsphase des Prüf- und Zertifizierungsprozesses der ZPP (Zentrale Prüfstelle Prävention) ein. Die ZPP ist eine zentrale Einrichtung, die von den gesetzlichen Krankenkassen beauftragt ist, die Qualität von Kursangeboten im Bereich der Prävention zu prüfen und zu zertifizieren. Der Zweck besteht darin, sicherzustellen, dass die Kurse den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs entsprechen und von den Krankenkassen bezuschusst werden können. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG und Co-Gründer der E-Health Evolutions: "Die Zertifizierung verschafft uns neue zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten, speziell in Richtung der gesetzlichen Krankenkassen, weil dadurch für Krankenkassenmitglieder eine Kostenerstattung möglich wird. Bereits heute arbeiten wir sehr gut mit mehreren Krankenkassen, wie z. B. der vivida bkk, zusammen und wollen unsere Kooperationen in diesem Bereich weiter ausbauen." Über PERFORMANCE ONE Performance One ist im dynamisch wachsenden E-Health-Markt aktiv und verfügt mit der KI-gestützten psychologischen Online-Plattform couch:now und der Mental Health Super App harmony über das Potenzial, den Mental-Health-Markt zu disruptieren. Performance One will überdurchschnittlich von der prognostizierten Wachstumsdynamik des europäischen Marktes für Mental-Health-Software und -Apps profitieren, der sich bis 2028 auf rund 600 Mio. US-Dollar nahezu verdoppeln soll. Unter exklusiver Mitarbeit von über 40 der führenden Psychologen und Experten für mentale Gesundheit sowie in Kooperation mit Universitäten, Krankenkassen und Gesundheitsdienstleistern bietet Performance One eine hochgradig skalierbare, KI-gestützte Selbsthilfe für mentale Gesundheit. Die Performance One AG verfügt über ein starkes Basisgeschäft aus digitalen Services und Produkten für international renommierte Marken, das seit Gründung 2009 vom datengetriebenen Performance Marketing stetig zu einem KI-gestützten Innovator weiterentwickelt wurde. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

