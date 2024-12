Brightcove hilft Kunden durch nahtlose Partnerintegrationen bei Aufbau und Bereitstellung umfassender Martech-Stacks für erweitertes Videomanagement

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, verkündet deutliche Verbesserungen seiner Plattform durch strategische Partnerschaften, um den Prozess der Erstellung, Verteilung und Monetarisierung von Videoinhalten zu optimieren. Im Rahmen des Ziels, Kunden beim Aufbau kohärenterer, einfach bereitzustellender Martech-Stacks zu helfen, hat Brightcove Funktionen von Unternehmen wie Acquia integriert, die Kunden zusätzlichen Nutzen bieten.

"Beim Aufbau strategischer Partnerschaften mit wichtigen Anbietern versuchen wir kontinuierlich, unseren Kunden bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu helfen. Wir ermöglichen es Vermarktern mit den richtigen Partnern, ihre Inhalte vollständig zu nutzen und den größten Nutzen daraus zu ziehen", sagte David Beck, Chief Operating Officer bei Brightcove. "Die nahtlose Integration der Stärken unserer Partner wie die DAM-Funktionen von Acquia in die Plattform von Brightcove macht es unseren Kunden einfacher, Videos zu erfassen, bereitzustellen und zu messen und überzeugende Inhalte zu liefern, die in einer einzigen Plattform Engagement und Geschäft fördern."

Die Beziehung zu Acquia ist Teil einer breiter angelegten Initiative zum gemeinsamen Verkauf und gemeinsamen Vermarkten integrierter Lösungen, die den gegenseitigen Kundenerfolg fördern. Durch diese Partnerschaft konnte Brightcove beispielsweise seinen Unternehmenskundenstamm in verschiedenen Branchen ausbauen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Reisen und Tourismus und Technologie, und die bemerkenswerte Stellung von Brightcove bei Medienunternehmen festigen. Diese Kooperationen stellen die nahtlose Integration von Technologien sicher und vereinen mehrere Tech-Stacks, wodurch eine kohärente Kundenerfahrung geschaffen wird. Durch die Integration der leistungsstarken Funktionen von Brightcove in das DAM von Acquia und das Drupal-CMS steht Systemintegratoren und Agenturpartnern jetzt eine leistungsstarke Videolösung zur Verfügung, die sie ihren DXP-Verfahren hinzufügen können, insbesondere für Kunden, bei denen Video ein wichtiger Teil der digitalen Strategie ist.

Partnerschaft mit Acquia bietet Kunden integrierte DAM- und CMS-Funktionen

Die Integration von Brightcove in das DAM (Digital Asset Management) von Acquia zentralisiert die Speicherung und Verwaltung von Bildern, Videos und Dokumenten und beschleunigt die Inhaltsbereitstellung um bis zu 40 %. Die umfangreichen APIs von Brightcove erhöhen die Reichweite der Kapazitäten von Acquia noch weiter, unter anderem mit dem Brightcove Video Connect für Drupal. Mit diesem Plugin können Kunden Videos und Player von Brightcove über eine zentrale Schnittstelle nahtlos auf ihrer Drupal-Site verwalten. Gemeinsam ermöglichen Brightcove und Acquia eine weitere Distribution interaktiver Videoerlebnisse, wodurch das Engagement der Zuschauer gestärkt wird, und umfassende Video-Insights, die datengestützte Entscheidungen zur Optimierung der Marketingergebnisse unterstützen. Zu den Kunden, die derzeit von der Integration von Acquia und Brightcove profitieren, gehören unter anderem Fachdienstleistungen, Non-Profit-, Fertigungs-, Gesundheits-, Finanzdienstleistungen und Technologieunternehmen.

"Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden den Wert ihrer Inhalte in all ihren Formen optimal nutzen können. Video ist eines der wirksamsten Medien, um Marktsichtbarkeit zu fördern, Leads zu generieren und Kunden zu gewinnen", sagte Jake Athey, Vice President of Sales and Go-to-Market, DAM und PIM bei Acquia. "Unsere Partnerschaft mit Brightcove erleichtert es Organisationen, diesen wesentlichen Teil von Marketingstrategien umfassender zu nutzen. Im Hinblick auf die Kampagnenentwicklung befähigt unsere DAM-Integration mit Brightcove Teams, Video-Assets einfacher zu erstellen, sie genauer zu organisieren und sie schneller zu finden. Vermarkter können diese Assets dann über die Brightcove-Integration mit dem Drupal-CMS nahtlos aktivieren und eine gemeinsame Umgebung schaffen, in der während der gesamten Customer Journey Videoinhalte in digitalen Erfahrungen hinzugefügt und verwaltet werden können."

Als wesentlicher Verbindungspunkt zwischen Backend-Funktionen wie DAM und Frontend-Funktionen für die Benutzererfahrung deckt Brightcove die Videoanforderungen von Kunden in jeder Branche. Zusammen bilden diese Funktionen einen kohärenten Martech-Stack, der Unternehmen dabei hilft, ihre Geschäftsziele durch Video-Engagement zu erreichen.

Weitere Informationen zu Brightcove und seinen Partnerschaften mit Acquia und anderen Technologieanbietern finden Sie unter Marketplace.Brightcove.com.

Über Acquia

Acquia unterstützt ambitionierte digitale Innovatoren dabei, die produktivsten und reibungslosesten digitalen Erlebnisse zu schaffen, die für ihre Kunden, Mitarbeiter und Communities einen Unterschied machen. Wir bieten die weltweit führende offene Digital Experience Platform (DXP), die auf dem Open Source-Projekt Drupal basiert, als Teil unseres Engagements für die Gestaltung einer digitalen Zukunft, die sicher, zugänglich und für alle verfügbar ist. Mit Acquia DXP können Sie das Potenzial Ihrer Kundendaten und -inhalte freisetzen, die Markteinführungszeit verkürzen und Engagement, Konversion und Umsatz steigern. Weitere Informationen finden Sie unter https://acquia.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

