Die Encavis AG, ein führender Betreiber von Wind- und Solarparks, hat zwei im Bau befindliche Windparks von der ENERTRAG SE übernommen. Mit den Projekten Bonnhagen (24 MW) in Mecklenburg-Vorpommern und Roitzsch (12 MW) in Sachsen-Anhalt stärkt Encavis konsequent sein Windparkportfolio in Deutschland, das nun eine Gesamtkapazität von rund 376 MW erreicht. Details zu den Windparks Bonnhagen und Roitzsch Windpark Bonnhagen (24 MW): Standort: 30 Kilometer westlich von Wismar (Mecklenburg-Vorpommern). Bauzeit: Seit Juli 2024, Netzanschluss im September 2025. Technologie: Vier Vestas V162-Turbinen mit ...

