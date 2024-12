Die Jenoptik-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen leichten Aufwärtstrend und notierte zeitweise bei 22,28 Euro, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 81.000 Aktien, wobei der Titel im Tagesverlauf zwischen 22,02 Euro und 22,32 Euro schwankte. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 31,14 Euro, das am 22. Februar 2024 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 31,80 Euro.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen des Technologieunternehmens zeigen eine positive Entwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte Jenoptik den Gewinn je Aktie auf 0,46 Euro steigern, verglichen mit 0,38 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um knapp 4 Prozent auf 274,31 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,67 Euro je Aktie. Die Dividende soll voraussichtlich auf 0,418 Euro steigen, nachdem im Vorjahr 0,350 Euro ausgeschüttet wurden.

