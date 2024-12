Alle Jahre wieder die Frage: Wie lange ist wann der Handel in den verbleibenden Tagen bis Jahresende? Dabei ist es auch in diesem Jahr recht einfach: Am Dienstag, dem 24. Dezember, findet kein Börsenhandel statt. Am 27. Dezember wird normal gehandelt und am 30. Dezember endet das Börsenjahr 2024 um 14 Uhr. Ab dem 02. Januar geht es dann ganz normal weiter und Sie können zu den üblichen Handelszeiten DAX & Co. rauf und runter handeln.Handelszeiten ...

