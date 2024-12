Die BASF-Aktie steht aktuell im Zeichen des Konzernumbaus. Der Verkauf der Sparte Food & Health Performance Ingredients an die Louis Dreyfus Company (LDC) markiert einen wichtigen Schritt in der Neuausrichtung. Kann BASF mit dieser Strategie langfristig profitieren?Verkauf der Ingredients-Sparte abgeschlossen BASF hat bekanntgegeben, die Sparte Food & Health Performance Ingredients an die Louis Dreyfus Company zu veräußern. Die Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...