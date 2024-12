FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den deutschen Aktienmarkt deutet sich ein versöhnlicher Abschluss der stark dezimierten Weihnachtswoche an. "Die Bücher der professionellen Marktteilnehmer sind bereits geschlossen, während sich Privatanleger zwischen den Jahren auch eher weniger an der Börse engagieren dürften", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets.

In einem ruhigen Geschäft stieg der Dax am Freitagnachmittag um 0,41 Prozent auf 19.929,76 Punkte. Der MDax notierte zuletzt 0,15 Prozent höher bei 25.743,03 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,51 Prozent nach oben.

Nach einem Rekord über 20.500 Punkten Mitte Dezember war der Dax zuletzt in eine Korrektur übergegangen. Gewinnmitnahmen prägten das Bild zum Ende eines starken Jahres. Unsicherheit herrscht aktuell vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas. Dennoch ist die Jahresbilanz des deutschen Leitindex mit einem Plus von fast 19 Prozent herausragend.

Aus Unternehmenssicht standen die Aktien von Delivery Hero im Anlegerfokus, nachdem die taiwanesische Wettbewerbsbehörde den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan untersagt hatte. Im frühen Handel fielen sie auf den tiefsten Stand seit Ende August und notierten zuletzt mit einem Minus von 4,9 Prozent. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber hatte die Sparte für knapp eine Milliarde US-Dollar erwerben wollen. Die Ankündigung sei ein klarer Negativpunkt für den Essenslieferanten, urteilte JPMorgan-Analyst Marcus Diebel.

Die Nachricht, dass Hellofresh für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen will, verhalf den Papieren des Kochboxenversenders als MDax-Spitzenreiter zu einem Kursaufschlag von zuletzt 3,3 Prozent. Mit dem Rückkauf solle vor allem die Verwässerung ausgeglichen werden, die aus den im Jahr 2025 anstehenden regulären Zuteilungen unter den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft resultiere, hieß es.

Hornbach Holding muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Karin Dohm wird dem Unternehmen zufolge spätestens zum 31. März auf eigenen Wunsch aus. Vorstandschef Albrecht Hornbach wird das Amt übergangsweise zusätzlich übernehmen, sollte es nicht zu einem nahtlosen Übergang kommen. Die Hornbach-Anteilscheine stiegen um 2,6 Prozent.

Die Aktien des Dialysespezialisten FMC legten nach ihrem jüngsten Rücksetzer mit der Dax-Rückkehr an diesem Freitag wieder den Vorwärtsgang ein und stiegen um 1,1 Prozent. Die Wiederaufnahme in den Leitindex erfolgte, weil der vor der Übernahme stehende Kunststoffkonzern Covestro wegen eines zu geringen Streubesitzes den Dax verlassen musste. Im MDax rückten die Titel von Deutsche Wohnen aus dem SDax nach. In diesen wurden die Anteilscheine des Laserspezialisten LPKF aufgenommen.

Der Euro kostete zuletzt 1,0433 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0393 US-Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,23 Prozent am Montag auf 2,31 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,43 Prozent auf 125,92 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,41 Prozent auf 133,13 Punkte./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



DE0005785802, DE0006083405, DE0006450000, DE0008469008, DE0008467416, DE0008469107, DE0009653386, EU0009652759, EU0009658145, DE0009652644, DE000A0HN5C6, DE0006062144, DE000A2E4K43, DE000A161408, US90353T1007