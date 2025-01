The following instruments on XETRA do have their first trading 02.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.01.2025Aktien1 US88080T1043 Terawulf Inc.2 VGG2662B1031 Critical Metals Ltd.3 US89153W1071 Toshiba TEC Corp. ADR4 DE000A40UTN2 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA z.Verk5 US1407552082 Cara Therapeutics Inc.6 CA60251N2086 Minas Metals Ltd.7 CH1398992755 Multitude AG8 US68404V2097 Optinose Inc.9 DE000A40KXL9 The Grounds Real Estate Development AG