Hamburg (ots) -Ron de Jonge ist neuer Leiter des Geschäftsbereichs Public Sector von Sopra Steria. Er steuerte bislang das operative Geschäft für Kunden der öffentlichen Verwaltung und übernimmt nun die Gesamtverantwortung von Markus Schlosser. Letzterer wird künftig das strategische Portfoliomanagement des europäischen Tech- und Consulting-Players in Deutschland als Programmmanager verantworten. Ron de Jonge berichtet an Christian Wrage, Vorstandssprecher von Sopra Steria.Ron de Jonge ist durch viele berufliche Stationen ein ausgewiesener Experte im und für den Public Sector. Er studierte an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Nach der Dienstzeit als Offizier bei der Bundesmarine übernahm er verschiedene Führungspositionen in der deutschen Sozialverwaltung. 2011 wechselte er als Senior Consultant zu Sopra Steria.Der Managementberater und Absolvent der Universität Yale hat seitdem unter anderem als Leiter der Geschäftseinheit Sopra Steria Next für den Public Sector das Profil von Sopra Steria als führender Berater für Bundesbehörden geschärft. Seit 2021 steuert er als Operating Officer Public Sector das gesamte operative Geschäft des Geschäftsbereichs Public Sector."Logischer Generationswechsel""Ich freue mich, dass wir die Position durch Ron de Jonge mit einem Top-Berater und Top-Manager aus dem eigenen Haus besetzen können. Unsere Kunden werden von diesem logischen Generationswechsel an der Spitze sowohl durch Kontinuität als auch durch frische Ideen profitieren", sagt Christian Wrage, Vorstandssprecher von Sopra Steria. "Mein großer Dank gilt Markus Schlosser: Er wird seine Expertise nach 35 erfolgreichen Jahren im Beratungsgeschäft für Bund, Länder und Kommunen nun in den Ausbau und die Weiterentwicklung des gesamten Leistungsportfolios von Sopra Steria in Deutschland und Österreich einbringen."Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Mit 52.000* Mitarbeitenden in rund 30 Ländern unterstützt der Konzern seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes.Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2023 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro.* Neubewertung des Personalbestands nach dem Verkauf der meisten Aktivitäten von Sopra Banking Software im September 2024.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.