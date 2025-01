Lynn Loewen in Verwaltungsrat berufen

Robert Courteau zum Interim-CEO ernannt

Kinaxis® Inc. ("Kinaxis" oder das "Unternehmen") (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, hat Lynn Loewen zum 1. Januar in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen und zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt. Aufgrund aktueller Verpflichtungen wird Betsy Rafael auf der Jahreshauptversammlung 2025 nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat antreten.

"Ich freue mich, Lynn als neues Verwaltungsratsmitglied begrüßen zu dürfen, um unsere starke Prüfungs- und Aufsichtsfunktion beibehalten und gleichzeitig den Rat auf verschiedene Weise stärken zu können", sagte Robert (Bob) Courteau, Vorsitzender und Interim-CEO. "Betsy ist ein hervorragendes Verwaltungsratsmitglied gewesen und wir respektieren vollkommen, dass sie verschiedenen anderen beruflichen und persönlichen Verpflichtungen nachzukommen hat. Wir schätzen ihre bedeutenden Bemühungen und Beiträge und wünschen ihr alles Gute."

Frau Loewen ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die bereits mehrere Führungspositionen innehatte, unter anderem bei Bell Canada und Air Canada Jazz, sowie mehrere Aufsichtsratsmandate. Zuletzt war sie Präsidentin von Minogue Medical, wo sie auch als COO tätig war. Zuvor war Frau Loewen Präsidentin von Expertech Network Installation, Vice President Finance Operations, Vice President Financial Controls bei Bell Canada und Vice President, Corporate Services und Chief Financial Officer bei Air Canada Jazz. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der National Bank of Canada, wo sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist, und von Emera Inc., wo sie Mitglied des Prüfungsausschusses ist. Frau Loewen ist die derzeitige Kanzlerin der Mount Allison University. Sie ist ein Fellow der Chartered Professional Accountants und hat vom Institute of Corporate Directors die Directors-Bezeichnung erhalten. Frau Loewen besitzt einen Bachelor of Commerce der Mount Allison University.

Wie bereits angekündigt, ist John Sicard nach 30 Jahren bei Kinaxis mit Wirkung zum 1. Januar 2025 vom CEO in eine beratende Funktion gewechselt und hat sich daher von seiner Rolle im Verwaltungsrat zurückgezogen. Courteau ist als Interim-CEO und -Vorsitzender eingesprungen, während die gründliche Suche nach dem nächsten CEO von Kinaxis weitergeht. Der vakante Verwaltungsratssitz von Sicard wird durch den nächsten ständigen CEO des Unternehmens besetzt werden.

"John hat einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Kinaxis führendes Unternehmen im Bereich der Lieferkettenorchestrierung ist", sagte Courteau. "Unsere Zusammenarbeit in den letzten Monaten hat seinen Einsatz für das Unternehmen bestätigt, und ich freue mich sehr, dass John uns als wichtiger Berater bei der Skalierung des Unternehmens im Jahr 2025 unterstützen wird. Mit John als Berater, Mark Morgan, unserem neuen President von Commercial Operations, und dem gesamten Managementteam, werden wir die Zusammenarbeit fortsetzen und einen reibungslosen Übergang mit mir als Interim-CEO sicherstellen. Diese Gruppe wird für Kontinuität sorgen, während wir einen neuen CEO finden, der uns in die nächste Wachstumsphase und darüber hinaus führen wird."

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferketten-Orchestrierung. Das Unternehmen unterstützt komplexe globale Lieferketten und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität entlang der gesamten Lieferkette bieten von einer mehrjährigen strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, um die Agilität und Vorhersehbarkeit sicherzustellen, die erforderlich sind, um mit der heutigen Volatilität und den heutigen Disruptionen zurechtzukommen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich solcher zukünftiger Ereignisse wider. In bestimmten Fällen lassen sich Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, anhand von Wörtern wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "vermuten", "glauben" oder Variationen solcher Begriffe, Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "werden" oder "erreicht werden", der Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zu den erwarteten Plänen des Unternehmens in Bezug auf den ständigen CEO und das Wachstum. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Performance von Kinaxis erheblich von der erwarteten Performance abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen genannt werden, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 25. März 2024 für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Quelle: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250102177856/de/

