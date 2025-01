RWE baut seine Stellung auf dem polnischen Markt für erneuerbare Energien aus. Jüngst konnte sich der deutsche Energiekonzern 31 Solarprojekte bei der jüngsten Auktion für erneuerbare Energien in Polen sichern. RWE baut in Polen bereits Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 Megawatt (MW). Das Unternehmen war nun auch bei der jüngsten Auktion für erneuerbare Energien in Polen erfolgreich. Die polnische Regulierungsbehörde UrzÄ…d Regulacji Energetyki (URE) hat RWE 31 weitere ...

