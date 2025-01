DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Der Versicherungskonzern ist weiterhin an einer Mehrheitsbeteiligung am Lebens- und Gesundheitsversicherer Income Insurance aus Singapur interessiert. Im Interview mit dem Handelsblatt sagte Allianz-Chef Oliver Bäte, er könne sich vorstellen, nach den kommenden Wahlen in Singapur ein neues Angebot für Income Insurance abzugeben. "In Asien und speziell in Singapur zu wachsen, das verfolgen wir schon seit Jahren", sagte Bäte. "Fakt ist: Bei diesem Geschäft geht ohne Einverständnis der Regierung nichts. Warten wir mal ab, was nach der Wahl im November 2025 passiert." (Handelsblatt)

PIAGGIO AEROSPACE - Der türkische Drohnenhersteller und schnell wachsende Rüstungskonzern Baykar hat den italienischen Flugzeugfabrikanten Piaggio Aerospace gekauft. Das italienische Wirtschaftsministerium habe den Verkauf genehmigt. In einem internationalen Bieterverfahren habe man "Rivalen aus mehreren Ländern überboten", teilte das Istanbuler Familienunternehmen weiter mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen. Seit der Beantragung von Gläubigerschutz im Jahr 2018 hatte Piaggio unter staatlich kontrollierter Sonderverwaltung ein Restrukturierungsverfahren durchlaufen. (FAZ)

UNIPER - Der Versorger fürchtet eine Gefährdung seiner LNG-Flotte durch Russlands Verbündete. Uniper-Chef Mike Lewis erklärte, das Unternehmen arbeite daran, seine Flotte von Flüssiggastankern vor der Beschlagnahmung durch mit Russland befreundete Staaten zu schützen. Das Unternehmen wurde im März von einem russischen Gericht im Rahmen eines internationalen Rechtsstreits mit der Tochtergesellschaft des staatlichen Gaskonzerns Gazprom zu einer Strafe von 14 Milliarden Euro verurteilt. Lewis sagte, es gebe zwar keine Anzeichen dafür, dass Moskau das, was das Unternehmen als "politisch motivierte" Strafe bezeichnet, durchsetzen wolle, aber er sei dennoch besorgt, dass Russland seine Verbündeten dazu bringen könnte, seine LNG-Lieferungen ins Visier zu nehmen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2025 01:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.