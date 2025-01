© Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Aussicht auf eine Entspannung im drohenden Autozollstreit unter der künftigen US-Regierung von Donald Trump hat am Montag den europäischen Autosektor beflügelt. Deutsche Autoaktien sind stark gefragt.Die deutsche Autoindustrie gehört zu den absoluten Verlierern des gerade abgelaufenen Jahres. Die chinesische Konkurrenz fährt VW und Co. beim Elektroausbau davon, und dann steht auch noch die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus an, der im Wahlkampf mit saftigen Zollankündigungen gedroht hatte. Immerhin beim zweiten Punkt dürften die Manager in Wolfsburg, Stuttgart und München am Montag aufatmen. Laut der Washington Post prüfen Berater von Trump Zölle aktuell nur auf "kritische …