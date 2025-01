HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 552 Euro belassen. Rückversicherer blieben attraktiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn sich das Preisumfeld für Rückversicherungsschutz für Naturkatastrophen etwas verschlechtert habe, sei das Preisniveau weiter recht hoch. Zudem seien die Eigenkapitalrenditen in der Branche immer noch hoch. Während die Prämientrends in der Schadenversicherung durchwachsen seien und bei Spezialversicherungen mehr Wettbewerb herrsche, könnte das Leben-Rückgeschäft Gewinnrückenwind liefern./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008430026